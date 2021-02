Dziennikarze pytają o losy noblistki, Międzynarodowy Fundusz Walutowy o miliony dolarów pomocy

400 zatrzymanych podczas zamachu stanu osób, w tym posłów Narodowej Ligi na rzecz Demokracji (NLD), uwolniła birmańska armia - podają media. Według tych informacji przywódczyni partii Aung San Suu Kyi i prezydent U Win Myint wciąż prawdopodobnie przebywają w areszcie domowym. Agencja Reutera poinformowała, że w ubiegłym tygodniu Międzynarodowy Fundusz Walutowy wysłał 350 milionów dolarów w gotówce do rządu Mjanmy w ramach pakietu pomocy krajowi w walce z pandemią COVID-19. Po przejęciu władzy przez wojsko nie jest jasne, co stanie się z pieniędzmi.

Wojsko przejęło władzę, tłumacząc to jako odpowiedź na fałszerstwa, do których miało dojść podczas wyborów. NLD rządziła Birmą od 2015 roku – pierwszych powszechnych wyborów od rozwiązania w 2011 r. junty wojskowej, która rządziła krajem przez poprzednie 50 lat.

400 wypuszczonych osób, liderka partii i prezydent prawdopodobnie wciąż w areszcie domowym

W środę japońska agencja prasowa Kyodo, powołując się na niewymienionych z nazwiska parlamentarzystów, przekazała, że wojskowi wypuścili 400 osób i nakazali im powrót do domów. Wcześniej o uwolnieniu posłów informował portal Irrawady z Mjanmy. Jak podano, przywódczyni partii NLD Aung San Suu Kyi i prezydent U Win Myint wciąż są prawdopodobnie w areszcie domowym.

Armia Mjanmy, Tatmadaw, ogłosiła we wtorek utworzenie Rady Zarządzania Państwem kierowanej przez przywódcę puczu gen. Min Aung Hlainga. Będzie ona pełnić najwyższą władzę w kraju podczas stanu wyjątkowego, który ma obowiązywać przez rok. Jej zadaniem jest m.in. organizacja zapowiedzianych przez wojsko nowych wyborów.

Generał oświadczył we wtorek, że przejęcie władzy przez armię było nieuniknione, ponieważ komisja wyborcza odrzuciła skargi na rzekome nieprawidłowości w głosowaniu.

Protest wobec puczu. Szpitale grożą wstrzymaniem pracy

Tymczasem w Rangunie, największym mieście Birmy, ludzie trąbili we wtorek klaksonami i tłukli w patelnie, by wyrazić sprzeciw wobec puczu. Personel dziesiątków szpitali w całym kraju groził wstrzymaniem pracy w akcie protestu przeciwko dyktaturze wojska.

Reuters: MWF wysłał do Mjanmy przed zamachem stanu 350 milionów dolarów w gotówce

Agencja Reutera poinformowała we wtorek, że w ubiegłym tygodniu Międzynarodowy Fundusz Walutowy wysłał 350 milionów dolarów w gotówce do rządu Mjanmy w ramach pakietu pomocy krajowi w walce z pandemią COVID-19. Po przejęciu władzy przez wojsko nie jest jasne, co stanie się z pieniędzmi.