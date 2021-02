Birmańska policja zmieniła taktykę. Doniesienia o użyciu ostrej amunicji

Kobieta w stanie krytycznym trafiła do szpitala, po tym jak funkcjonariusze birmańskiej policji rozpędzili protest w stolicy. We wtorek służby zaostrzyły działania wobec demonstrujących przeciw wojskowej juncie, która w zeszłym tygodniu w wyniku przewrotu przejęła władzę w Mjanmie (Birmie).

Dziesiątki tysięcy Birmańczyków demonstrują od kilku dni na ulicach wielu miast przeciwko zamachowi stanu z 1 lutego, w wyniku którego armia obaliła demokratycznie wybrany rząd i przejęła władzę w kraju. W stolicy, Naypyidaw, policja oddała strzały ostrzegawcze ostrą amunicją i użyła gumowych kul przeciwko demonstrantom, którzy mimo zakazu i ostrzeżeń nie przerwali demonstracji. Do szpitala trafiły co najmniej cztery osoby, w tym ranna w głowę kobieta w stanie krytycznym – podała agencja Reutera.

Natomiast według mjanmańskiego magazynu "Frontier Myanmar" i portalu Irrawaddy policjanci strzelali do protestujących również ostrą amunicją. "Frontier Myanmar" podał, powołując się na lekarza z Naypyidaw, że kobieta w wieku około 20 lat z raną postrzałową głowy walczy o życie na intensywnej terapii.

Policja zmieniła taktykę

Co najmniej dwóch demonstrantów zostało rannych w Mandalaj, drugim co do wielkości mieście kraju, gdzie policja użyła przeciwko tłumowi gazu łzawiącego, armatek wodnych i gumowych kul. Pojawiły się też doniesienia o około 40 aresztowanych – podał Irrawaddy.