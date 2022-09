Pseudoreferenda i groźba użycia broni nuklearnej. Putin "sięga po argument ostateczny"

Prezydent Rosji Władimir Putin podpisał dekrety uznające "niezależność" Chersonia i Zaporoża oraz zapowiedział, że w piątek włączy cztery ukraińskie obwody do Rosji . Zachodni przywódcy - między innymi prezydent USA Joe Biden , kanclerz Niemiec Olaf Scholz i premier Wielkiej Brytanii Liz Truss - zapowiedzieli w imieniu swoich państw, że nie uznają aneksji terytorium Ukrainy . Jednocześnie ze strony Kremla słychać głosy, że jeżeli tereny wcielone do Rosji zostaną zaatakowane, to - zgodnie z doktryną wojenną tego kraju - może ona użyć broni nuklearnej.

"Pogróżki nuklearne"

"Raczej oznaka słabości niż siły"

- Oczywiście Ukraina tego nie zrobi, ale Putin będzie najprawdopodobniej chciał szantażować Ukrainę już też rękami części europejskich polityków. I nawet gdyby powiódł mu się, hipotetycznie, ten manewr, że ktoś by taką umowę z nim by podpisał - w co wątpię, bo chyba nikt na świecie mu nie wierzy - to oczywiście to by nie oznaczało końca wojny. Dlatego, że Rosja tylko wykorzystałaby przerwę w działaniach zbrojnych na to, żeby się umocnić, przegrupować i za jakiś czas Ukrainę ponownie zaatakować - kontynuowała ekspertka z OSW.