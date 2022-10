Przyznano Pokojową Nagrodę Nobla. Pierwsze komentarze

- Połączono trzy kraje, które są ofiarami, bądź też jedno z nich jest głównie agresorem, imperializmu rosyjskiego - ocenił Haszczyński. Dziennikarz "Rzeczpospolitej" wskazał na wielkie znaczenie dla walki o prawa człowieka Stowarzyszenia "Wiosna", któremu przewodzi Aleś Bialacki. - Ja jestem zaskoczony, że został wyróżniony on osobiście, a nie organizacja - dodał.

- Wydaję się, że konkretna postać, która otrzyma Nagrodę Nobla, jest symbolem lepszym niż cała organizacja i łatwiej się utożsamiać z postacią konkretnego człowieka - odpowiedział Haszczyńskiemu Piotr Kładoczny. - To jest głos międzynarodowej opinii publicznej, wyrażonej przez komitet noblowski, że nie możemy godzić się na to, żeby prawa człowieka, całkowicie fundamentalne, wolność wyborów, prawo do sądu, wolności prasy były łamane - ocenił.