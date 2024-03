Przywódcy unijni wzywają do natychmiastowego zawieszenia broni w Strefie Gazy

Przywódcy Unii Europejskiej wezwali na szczycie UE w Brukseli w czwartek do "natychmiastowej przerwy humanitarnej" w Strefie Gazy, która doprowadziłaby do zawieszenia broni.

„Zdecydowane i jednolite oświadczenie przywódców UE w sprawie Bliskiego Wschodu dziś wieczorem na szczycie UE" - napisał szef Rady Europejskiej Charles Michel na platformie X. "UE wzywa do natychmiastowej przerwy humanitarnej prowadzącej do trwałego zawieszenia broni" - dodał.

Wezwał Izrael, by umożliwił większe dostawy pomocy do Gazy. - Ludzie w Strefie Gazy głodują. Mam więc nadzieję, że Rada Europejska wyśle silny komunikat do Izraela: "przestańcie blokować, przestańcie uniemożliwiać dostarczanie żywności do Strefy Gazy i zajmijcie się cywilami" - powiedział Hiszpan.