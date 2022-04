Przywódcy Korei wymienili "listy przyjaźni"

Mun Dze In i Kim Dzong Un w Pjongjangu (wrzesień 2018 rok)

Biuro południowokoreańskiego prezydenta również potwierdziło, że wymienił on listy z Kimem, ale nie poinformowało od razu o ich treści.

Wzrost napięcia na Półwyspie Koreańskim

Napięcie na Półwyspie Koreańskim wzrosło w tym roku po serii północnokoreańskich testów broni, w szczególności po marcowej próbie, która była pierwszą od 2017 roku testem pocisku balistycznego o zasięgu międzykontynentalnym. Wojsko południowokoreańskie wykryło również dowody na to, że Korea Północna odbudowuje tunele na poligonie nuklearnym, które częściowo zlikwidowała na kilka tygodni przed pierwszym spotkaniem Kima z ówczesnym prezydentem Donaldem Trumpem w czerwcu 2018 roku. Może to oznaczać, że armia północnokoreańska przygotowuje się do wznowienia prób z bronią jądrową.