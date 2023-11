Przywódca Hamasu: mam nadzieję, że stan wojny z Izraelem utrwali się na wszystkich granicach

Celem ataku Hamasu na Izrael 7 października nie była "poprawa sytuacji Palestyńczyków", ale "kompletna zmiana (ich) sytuacji" - powiedział amerykańskiej gazecie "New York Times" Taher El-Nounou, jeden z przywódców organizacji przebywający na stałe w Katarze. Ma on nadzieję na permanentną wojnę z Izraelem. - Mam nadzieję, że stan wojny z Izraelem utrwali się na wszystkich granicach i że świat arabski stanie po naszej stronie - powiedział jeden z liderów Hamasu.

Z wywiadów z członkami biura politycznego organizacji wynika, że Hamas był świadom konsekwencji ataku na Izrael dla Strefy Gazy i jej mieszkańców. Jednak wobec poczucia, że dokonujące się na Bliskim Wschodzie zmiany prowadzą do marginalizacji kwestii Palestyńczyków, przywódcy organizacji uznali, że muszą "całkowicie zmienić równanie" - powiedział dziennikowi Khalil al-Hayya, palestyński polityk.

Palestyński polityk: musieliśmy pokazać, że nasza sprawa nie umrze

- To, co mogło zmienić tę sytuację, to wielki czyn i bez wątpienia wiedziano, że reakcja na ten wielki czyn będzie duża - powiedział. - Musieliśmy powiedzieć ludziom, że sprawa palestyńska nie umrze - twierdzi al-Hayya.