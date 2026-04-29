Peter Magyar zaproponował spotkanie z Wołodymyrem Zełenskim
"Zainicjuję spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim na początku czerwca w symbolicznym miejscu, mieście Berehowo, którego ludność jest w przeważającej mierze węgierska" - napisał przyszły premier Węgier, Peter Magyar.
Celem spotkania - jak podkreślił Magyar - będzie "otworzenie nowego rozdziału w stosunkach dwustronnych" i rozwiązanie sporu dotyczącego praw etnicznych Węgrów zamieszkujących zachodnią Ukrainę.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Co wygrana Magyara oznacza dla Ukrainy? O miłości nie ma mowy
Magyar spotkał się we wtorek w Budapeszcie z burmistrzem Berehowa Zoltanem Babjakiem. "Zgodziliśmy się, że w interesie Węgrów żyjących na Zakarpaciu jest to, by wynieść stosunki Węgier i Ukrainy na nowy poziom" - stwierdził Magyar w odniesieniu do rozmowy z Babjakiem.
Magyar zachęca ukraińskie władze "do podjęcia odważnych kroków"
Przyszły węgierski premier podkreślił, że "nadszedł czas, aby Ukraina zniosła ograniczenia, które istnieją od ponad dekady, a Węgrzy z Zakarpacia odzyskali wszystkie swoje prawa kulturalne, językowe, administracyjne oraz w zakresie szkolnictwa wyższego i ponownie stali się równymi, szanowanymi obywatelami Ukrainy".
Magyar zauważył we wpisie, że "na Ukrainie szkolnictwo wyższe pozostaje jednojęzyczne, egzaminy maturalne odbywają się po ukraińsku, a w innych oficjalnych obszarach używania języków nie zaszły żadne znaczące zmiany".
"W administracji publicznej, sądach i procedurach urzędowych można używać wyłącznie języka ukraińskiego. Mniejszość węgierska nie może żądać, aby usługi publiczne były świadczone w języku ojczystym, nawet w miejscowościach zamieszkanych w większości przez Węgrów" - zaznaczył polityk.
"Ograniczenia utrzymują się również w sferze życia publicznego i kultury: wydarzenia i prasa w języku węgierskim mogą działać, ale z ograniczeniami wynikającymi z parytetów, rejestracji i wymogów formalnych. Urzędnicy - tacy jak dyrektorzy szkół czy burmistrzowie - nadal nie mogą swobodnie używać języka ojczystego w wystąpieniach publicznych" - napisał Magyar.
"Dlatego zachęcam ukraińskie władze do podjęcia odważnych kroków w kierunku wartości europejskich oraz prawdziwej wolności i równości w powyższych obszarach" - zaznaczył, dodając, że rozwiązanie tych kwestii pomoże również zapewnić, że po zakończeniu wojny jak najwięcej Węgrów z ukraińskiego Zakarpacia będzie mogło powrócić do ojczyzny.
Magyar zapewnił też Babjaka, iż "nasi rodacy na Zakarpaciu mogą liczyć na wsparcie ojczyzny i rządu Tiszy pod każdym względem". Na Zakarpaciu żyje ponad 100-tysięczna mniejszość węgierska.
Przyszły premier Węgier, jak sam wcześniej podkreślał, nigdy dotąd nie spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.
Źródło: PAP
