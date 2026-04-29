Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Peter Magyar zaproponował spotkanie z Wołodymyrem Zełenskim

Peter Magyar
Kiedy Viktor Orban odejdzie z urzędu? Peter Magyar o terminie inauguracji nowego rządu
Źródło: TVN24
Peter Magyar chce się spotkać z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Z postu przyszłego premiera Węgier na platformie X wynika, że miałoby do tego dojść na początku czerwca w Ukrainie. W tle są problemy węgierskiej mniejszości na Zakarpaciu. Magyar oczekuje zmiany ich sytuacji.

"Zainicjuję spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim na początku czerwca w symbolicznym miejscu, mieście Berehowo, którego ludność jest w przeważającej mierze węgierska" - napisał przyszły premier Węgier, Peter Magyar.

Celem spotkania - jak podkreślił Magyar - będzie "otworzenie nowego rozdziału w stosunkach dwustronnych" i rozwiązanie sporu dotyczącego praw etnicznych Węgrów zamieszkujących zachodnią Ukrainę.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Co wygrana Magyara oznacza dla Ukrainy? O miłości nie ma mowy

Magyar spotkał się we wtorek w Budapeszcie z burmistrzem Berehowa Zoltanem Babjakiem. "Zgodziliśmy się, że w interesie Węgrów żyjących na Zakarpaciu jest to, by wynieść stosunki Węgier i Ukrainy na nowy poziom" - stwierdził Magyar w odniesieniu do rozmowy z Babjakiem.

Magyar zachęca ukraińskie władze "do podjęcia odważnych kroków"

Przyszły węgierski premier podkreślił, że "nadszedł czas, aby Ukraina zniosła ograniczenia, które istnieją od ponad dekady, a Węgrzy z Zakarpacia odzyskali wszystkie swoje prawa kulturalne, językowe, administracyjne oraz w zakresie szkolnictwa wyższego i ponownie stali się równymi, szanowanymi obywatelami Ukrainy".

Magyar zauważył we wpisie, że "na Ukrainie szkolnictwo wyższe pozostaje jednojęzyczne, egzaminy maturalne odbywają się po ukraińsku, a w innych oficjalnych obszarach używania języków nie zaszły żadne znaczące zmiany".

Peter Magyar i jego partia Tisza wygrali wybory na Węgrzech
Peter Magyar i jego partia Tisza wygrali wybory na Węgrzech
Źródło: PAP/EPA/ROBERT HEGEDUS

"W administracji publicznej, sądach i procedurach urzędowych można używać wyłącznie języka ukraińskiego. Mniejszość węgierska nie może żądać, aby usługi publiczne były świadczone w języku ojczystym, nawet w miejscowościach zamieszkanych w większości przez Węgrów" - zaznaczył polityk.

"Ograniczenia utrzymują się również w sferze życia publicznego i kultury: wydarzenia i prasa w języku węgierskim mogą działać, ale z ograniczeniami wynikającymi z parytetów, rejestracji i wymogów formalnych. Urzędnicy - tacy jak dyrektorzy szkół czy burmistrzowie - nadal nie mogą swobodnie używać języka ojczystego w wystąpieniach publicznych" - napisał Magyar.

Magyar apeluje do Zełenskiego. "Powinni go uprzejmie ponownie otworzyć"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Magyar apeluje do Zełenskiego. "Powinni go uprzejmie ponownie otworzyć"

BIZNES

"Dlatego zachęcam ukraińskie władze do podjęcia odważnych kroków w kierunku wartości europejskich oraz prawdziwej wolności i równości w powyższych obszarach" - zaznaczył, dodając, że rozwiązanie tych kwestii pomoże również zapewnić, że po zakończeniu wojny jak najwięcej Węgrów z ukraińskiego Zakarpacia będzie mogło powrócić do ojczyzny.

Magyar zapewnił też Babjaka, iż "nasi rodacy na Zakarpaciu mogą liczyć na wsparcie ojczyzny i rządu Tiszy pod każdym względem". Na Zakarpaciu żyje ponad 100-tysięczna mniejszość węgierska.

Przyszły premier Węgier, jak sam wcześniej podkreślał, nigdy dotąd nie spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ROBERT HEGEDUS

Udostępnij:
Tagi:
Peter MagyarWołodymyr ZełenskiWęgryUkraina
Czytaj także:
imageTitle
Lewandowski myśli o Juventusie. "To byłby zły sygnał dla kibiców"
Najnowsze
Przymrozki
Poranek na żółto w całej Polsce. IMGW ostrzega
METEO
Ambasada USA w Kijowie
Szefowa ambasady USA w Kijowie odchodzi "w obliczu różnic z Trumpem"
Świat
John Coale i Alaksandr Łukaszenka
Poczobut uwolniony. Łukaszenka "chce być liczącym się graczem"
Świat
Andrzej Poczobut
Poczobut wolny, starcie w sprawie TK, król Karol u Trumpa
Najważniejsze informacje
Lekki śnieg, wiosna
Lokalnie pojawią się zimowe opady
METEO
imageTitle
Niesamowita noc w Parku Książąt. Pobito rekordy Ligi Mistrzów
EUROSPORT
Wzór paszport z podobizną i podpisem Donalda Trumpa
Wizerunek Trumpa na limitowanej serii paszportów
Świat
imageTitle
Fenomenalny mecz w Paryżu. Dziewięć goli, a mogło być więcej
EUROSPORT
imageTitle
Sensacja w Madrycie. Sabalenka nie obroni tytułu
EUROSPORT
Król Karol przemawia przed połączonymi izbami Kongresu USA
Historyczne wystąpienie króla w Kongresie. Wzywał do wsparcia Ukrainy
Świat
imageTitle
Pech go nie opuszcza. Koniec marzeń o mundialu
EUROSPORT
PSG - Bayern
Meczu godny finału. PSG i Bayern dały kapitalne widowisko (RELACJA)
EUROSPORT
pap_20230216_0PT
"Łowczyni szpiegów" obejmie funkcję wiceszefa SKW
Robert Zieliński, Maciej Duda
Paulina Hennig-Kloska na posiedzeniu sejmowej komisji ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa
Sejmowa komisja zdecydowała w sprawie wniosku o odwołanie ministry
Polska
shutterstock_2117281391
230 milionów do wygrania w Eurojackpot
BIZNES
Zagrożenie pożarowe w lasach, ogień, susza
"Apelujemy o bardzo rozsądne, ostrożne zachowanie podczas majówki"
METEO
28 1935 gosc fpf liveu-0073
"Naczelnik więzienia do niego krzyczał: Poczobut, my cię nie potrzebujemy martwego"
Polska
imageTitle
PZN odkrył karty. Poznaliśmy trenera i kadrę skoczków na nowy sezon
EUROSPORT
rynek pracy praca biuro biurowiec AdobeStock_81574246
Polacy spokojni o miejsca pracy? Nowe badanie
BIZNES
imageTitle
Hurkacz dobrze wykorzystuje "dziką kartę" na Sardynii
EUROSPORT
TUSK POCZOBUT
"To nie jest tak, że takie rzeczy reżim Łukaszenki robi za darmo"
Kropka nad i
26 min
Zbiórka Łatwoganga
To trzeba zobaczyć. Top momenty
Artur Warcholiński, Karol Dejas
Upał w Indiach. Tak chłodzą słonie
Żar leje się z nieba. Tak chłodzą słonie
METEO
Stacja benzynowa ARCO w Los Angeles w Kalifornii w USA. ARCO to marka stacji benzynowych należąca obecnie do Marathon Petroleum
Cena benzyny wystrzeliła. Najwyższa od czterech lat
BIZNES
imageTitle
"Ogłaszam, że tego lata odejdę z Legii"
EUROSPORT
imageTitle
Kłopotliwa awaria w Crucible. Zawodnicy opuścili arenę
EUROSPORT
Ciało zaginionego znaleziono po kilku miesiącach (zdj. ilustracyjne)
Pobili, zakopali ciało i milczeli. Prawomocny wyrok za śmierć 28-latka
WARSZAWA
Zbigniew Bogucki i Waldemar Żurek
"To jest uzurpacja władzy przez prezydenta". Starcie na komisji
Polska
Poczobut
"Godzina 13. Patrzymy na ekran i zapada absolutna cisza"
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

