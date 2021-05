"Skąd jest rekomendacja o przekierowaniu? To jest nasza rekomendacja". Rozmowa pilota z wieżą opublikowana

Departament lotnictwa ministerstwa transportu Białorusi opublikował we wtorek nagranie rozmowy między pilotem samolotu linii Ryanair a kontrolerami na lotnisku w Mińsku. Zapis opublikowany w mediach publicznych różni się jednak od tego, który podają niezależne redakcje. W wersji rozmowy, którą publikuje między innymi Radio Swoboda, pada rekomendacja wieży kontroli lotów, aby maszyna lądowała w stolicy Białorusi.

Samolot relacji Ateny-Wilno linii Ryanair lądował nieplanowo w Mińsku w niedzielę z powodu rzekomego ładunku wybuchowego na pokładzie. Władze Białorusi potwierdziły, że poderwały myśliwiec MiG-29 do pasażerskiej maszyny. Informacja o bombie się nie potwierdziła.

"To jest główny cel władz białoruskich - zastraszenie społeczeństwa, maksymalne wdeptanie w ziemię" TVN24

Kto rekomendował lądowanie?

We wtorek władze departamentu lotnictwa ministerstwa transportu Białorusi opublikowały zapis rozmowy między pilotem samolotu linii Ryanair a kontrolerami na lotnisku w Mińsku. Według zapisu kontroler poinformował pilota o tym, że na pokładzie samolotu jest bomba, która "może zostać wysadzona nad Wilnem".

"Ze względów bezpieczeństwa rekomendujemy lądowanie w UMMS (port lotniczy w Mińsku – red.)" - mówi kontroler. "Rozumiem, proszę o nowy kurs" - odpowiada pilot. Następnie pyta, skąd pochodzi informacja o bombie. "Służba bezpieczeństwa lotniska poinformowała, że otrzymała maila" - mówi Mińsk. "Rozumiem. Służba bezpieczeństwa lotniska w Wilnie czy z Grecji?" - pyta pilot, na co kontroler odpowiada, że "wiadomość była wysłana do kilku portów lotniczych".

Później pada pytanie pilota: "Jeszcze raz. Skąd jest rekomendacja o przekierowaniu (samolotu) do Mińska? Od kogo pochodzi? Od firmy, od kierownictwa lotniska wylotu czy lotniska docelowego?".

"To jest nasza rekomendacja" - odpowiada kontroler.

Tvn24.pl dotarł do raportu, w którym Ryanair twierdzi, że załoga jego samolotu otrzymała "wiarygodne powiadomienie" od białoruskiego kontrolera , że bomba na pokładzie samolotu ma być zdetonowana "w przypadku wejścia w litewską przestrzeń powietrzną lub próby lądowania na lotnisku w Wilnie".

W niedzielę białoruskie telewizje państwowe ONT i Biełaruś 1 przytoczyły ten zapis w formie dźwiękowej z podpisami po rosyjsku, jednak w ostatniej wymianie zdań mówiący byli zamienieni miejscami. Media państwowe przekonywały, że to załoga samolotu wypowiedziała słowa: "To jest nasza rekomendacja", podając to jako dowód, że "inicjatywa lądowania na Białorusi pochodziła od pilotów".