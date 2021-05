Litewska policja: do Wilna nie przyleciało pięciu pasażerów, którzy wylecieli z Aten

Litewskie Biuro Policji Kryminalnej poinformowało, że do Wilna przyleciało 121 z 126 osób, które leciały z Aten i zostały zmuszone do lądowania w Mińsku. Ambasada Rosji na Białorusi zwróciła się do MSZ w Mińsku w sprawie zatrzymania obywatelki rosyjskiej - poinformował z kolei minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow.