Przyjęcie Szwecji do NATO. Turcja zrobiła pierwszy krok, kluczowe będzie głosowanie w parlamencie

Komisja Spraw Zagranicznych parlamentu Turcji poparła we wtorek ratyfikację protokołu o przyjęciu Szwecji do NATO. Ostateczna decyzja zostanie podjęta na posiedzeniu plenarnym tureckiego parlamentu. Jego termin nie jest jeszcze znany.

Turcja zrobiła pierwszy krok ku ratyfikacji członkostwa Szwecji w NATO

We wtorek Komisja Spraw Zagranicznych tureckiego parlamentu poparła ratyfikację protokołu o przyjęciu Szwecji do NATO. Stanowi to pierwszy krok na drodze do zatwierdzenia ratyfikacji. Ostateczna decyzja zostanie jednak podjęta na posiedzeniu plenarnym Wielkiego Zgromadzenia Narodowego Turcji, czyli jednoizbowego parlamentu. Jego termin nie jest znany.