Zachodni przywódcy są jednogłośni: odpowiedzialność ponosi Rosja

- Eksplozja w Polsce nie jest winą Ukrainy. To Rosja ponosi odpowiedzialność, bo kontynuuje nielegalną wojnę wobec Ukrainy - powiedział w środę sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg . Przekazał, że państwa NATO są solidarne z Polską i będą kontynuować wspieranie Ukrainy.

Stoltenberg odniósł się do tragicznego zdarzenia w Polsce. We wtorek w Przewodowie w województwie lubelskim doszło do eksplozji, w wyniku której zginęło dwóch mężczyzn. Jak powiedział Stoltenberg, wstępne analizy wskazują, że wybuch został spowodowany prawdopodobnie przez pocisk ukraińskiej obrony przeciwlotniczej, wystrzelony, aby bronić terytorium Ukrainy.