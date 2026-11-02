Stanął na wiecu obok Trumpa i zaczął go naśladować
W końcowej fazie kampanii przed wtorkowymi wyborami midterms na wiecu Donalda Trumpa w Dubuque w stanie Iowa pojawił się Mike Johnson, przewodniczący Izby Reprezentantów Kongresu USA. Prezydent chętnie angażuje się we wsparcie swojej formacji w wyścigu wyborczym chwaląc dokonaniami, zapraszając na scenę swoich znanych sojuszników.
- Pracuję prawie tak ciężko, jak ten facet. Staram się za nim nadążać - opowiadał Johnson. - On w ogóle nie śpi. Jesteście w stanie to zrozumieć? Dzwoni do mnie o pierwszej nad ranem i potem o piątej. "Mike, śpisz?" - mówił, naśladując głos prezydenta. A stojący tuż obok Trump uśmiechał się po kolejnych zdaniach.
Mike Johnson naśladuje Trumpa
"Nie panie prezydencie, skąd, sen jest dla mięczaków. Oczywiście, że nie" - kontynuował przy aplauzie zebranych przewodniczący Izby Reprezentantów. "Co panu chodzi po głowie, panie prezydencie?". "Nie wiem, pogadajmy..." - znów podrobił charakterystyczny głos Trumpa, zaznaczając po chwili, że nie planował go naśladować. - Naśladownictwo to najwyższa forma pochlebstwa. Nigdy nie będziemy mieli takiego prezydenta, jak ten. Niech Bóg go błogosławi - stwierdził. Fragment z wypowiedzią Johnsona pokazała na swoim profilu w mediach społecznościowych stacja CNN.
Amerykanie 3 listopada wybiorą skład jednej trzeciej Senatu i całej Izby Reprezentantów. Ponadto zagłosują na prawodawców stanowych, a w niektórych stanach również na sędziów oraz władze miejskie i regionalne.
Redagował AM