Ursula Von der Leyen i Giorgia Meloni na międzynarodowej konferencji o migracji

Szefowa KE argumentowała, że "otwarcie nowych legalnych szlaków między naszymi kontynentami może stworzyć prawdziwą i bezpieczną alternatywę dla niebezpiecznych podróży przez morze". - Musimy połączyć siły, by rozbić okrutny i nielegalny biznes kryminalistów i uświadomić ludzi o kłamstwach, jakie szerzą przemytnicy - stwierdziła von der Leyen podczas obrad, zorganizowanych z inicjatywy premier Włoch .

"Wszyscy należymy do jednego regionu"

Wyraziła też przekonanie, że podpisane 16 lipca porozumienie między UE a Tunezją powinno być "modelowym projektem na przyszłość" i wzorem partnerstwa z innymi krajami regionu. Tak odniosła się do umowy, na mocy której władze w Tunisie zobowiązały się w zamian za pieniądze z UE do ochrony swoich granic i powstrzymania przemytu migrantów. Obecnie to z Tunezji odpływa najwięcej łodzi wysyłanych przez przemytników na wybrzeża Włoch. Na rzymskie obrady przybył prezydent Tunezji Kais Saied.