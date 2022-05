Unijna komisarz do spraw energii Kadri Simson o "kolejnym punkcie zwrotnym" w trwającym kryzysie

W Brukseli odbyło się nadzwyczajne spotkanie ministrów energii krajów unijnych. Komisarz do spraw energii Kadri Simson ostrzegła, że przerwanie przez koncern Gazprom dostaw rosyjskiego gazu do Polski i Bułgarii to sygnał, że w dowolnej chwili to samo może spotkać każde inne państwo członkowskie Unii Europejskiej.