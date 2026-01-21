Logo strona główna
Świat

"Specjalne wystąpienie" Donalda Trumpa w Davos w TVN24 i TVN24+. Kiedy je oglądać?

Donald Trump
Trump wyruszył do Davos, ale jego samolot zawrócił do bazy z powodu problemów z elektroniką
Źródło: Reuters
Prezydent USA pojawi się dziś, wraz z największą w historii delegacją USA, na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos w Szwajcarii i wygłosi godzinne przemówienie, już zapowiadane jako "specjalne". Będzie je można oglądać na żywo na antenie TVN24 i w portalu TVN24+. O której godzinie przemówi Donald Trump?

W środowym programie Światowego Forum Ekonomicznego w Davos zaplanowano wystąpienie prezydenta Stanów Zjednoczonych i z pewnością to ono i obecność Donalda Trumpa skupią na sobie większość uwagi podczas trzeciego dnia szczytu.

Prezydent USA wyruszył do Szwajcarii z opóźnieniem po wymuszonej zmianie samolotu w związku z usterką elektroniki. Jak wskazuje "The New York Times" Trump zabrał ze sobą "największą w historii delegację USA". Jak sam podkreślił we wtorek wieczorem na platformie społecznościowej Truth Social "Ameryka będzie dobrze reprezentowana w Davos - przeze mnie. NIECH WAS BÓG BŁOGOSŁAWI!".

Debata z udziałem Nawrockiego, przemówienie Trumpa. Środa w Davos
Debata z udziałem Nawrockiego, przemówienie Trumpa. Środa w Davos

Trump w Davos. Kiedy i gdzie oglądać przemówienie?

Według podawanego wcześniej planu o godzinie 14.10 ma odbyć się powitanie prezydenta USA z kierownictwem Światowego Forum Ekonomicznego.

Pół godziny później, o 14.30 Donald Trump ma wygłosić "specjalne przemówienie".

O godzinie 15.45 prezydent ma spotkać się z przywódcami państw, a o 17.25 z przedstawicielami biznesu.

Nie wiadomo, czy plan nie ulegnie jednak zmianie. Jak przekazuje stacja BBC, z uwagi na przesiadkę Trumpa do innego samolotu, jego opóźnienie może wynieść nawet trzy godziny.

Wystąpienie prezydenta USA będzie transmitowane na żywo na antenie TVN24 i w portalu TVN24+.

Trump narzuca agendę w Davos

Tegoroczna agenda WEF została zdominowana przez działania amerykańskiego prezydenta, w tym jego żądanie, by Stany Zjednoczone przejęły kontrolę nad Grenlandią. Dzień przed podróżą do Europy prezydent "zakpił" z przywódców z drugiej strony Atlantyku, jak pisze "NYT" - udostępnił między innymi prywatne wiadomości od prezydenta Francji, Emmanuela Macrona. Amerykańskie i europejskie media piszą wprost o napięciu pomiędzy prezydentem USA a przywódcami Europy.

Trump zapowiada "rozwiązanie" w ciągu "najbliższych kilku dni"
Trump zapowiada "rozwiązanie" w ciągu "najbliższych kilku dni"

56. edycja Światowego Forum Ekonomicznego w Davos odbywa się między 19 a 23 stycznia i przebiega pod hasłem "Duch dialogu". Organizowane od 1971 r. w Davos spotkanie elit to jeden z najbardziej prestiżowych szczytów gospodarczo-politycznych na świecie. Uczestniczą w nim przywódcy polityczni - w tym prezydenci i premierzy - a także liderzy świata biznesu, nauki i kultury. W tegorocznym szczycie w Davos bierze udział ponad 3 tys. delegatów ze 130 krajów, w tym 64 głowy państw i rządów - zwłaszcza z gospodarek wschodzących. Tylko dziś odbędzie się około 60 spotkań, paneli i dyskusji.

Davos

"Wiemy, ile błędów Europa popełniła przed 2022 rokiem i potem"
Davos
Autorka/Autor: zeb//am

Źródło: The New York Times, tvn24.pl, Washington Post, BBC

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/GRAEME SLOAN / POOL

TAGI:
Donald TrumpSzczyt w DavosSzwajcariaUSAGrenlandia
