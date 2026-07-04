Świat Przemówienie Donalda Trumpa z okazji 250. rocznicy niepodległości USA Oprac. Kuba Koprzywa |

Obchody 250-lecia USA w pobliżu Góry Rushmore Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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Donald Trump wygłosił przemówienie z okazji 250. urodzin USA w pobliżu Góry Rushmore, gdzie znajdują się granitowe podobizny czterech amerykańskich prezydentów: Jerzego Waszyngtona, Thomasa Jeffersona, Theodora Roosevelta i Abrahama Lincolna.

- Zbieramy się w przeddzień jednego z najbardziej niezwykłych dni w historii świata. Jutro obchodzimy 250 lat chwalebnej niepodległości i 250 lat majestatycznej amerykańskiej wolności - mówił prezydent USA.

Donald Trump Źródło zdjęcia: Reuters

Jak powiedział, Ameryka "jest najstarszą republiką na świecie, jest najbardziej wolnym krajem". - Posiadamy najsprawiedliwszą i najtrwalszą konstytucję na świecie. Jesteśmy najsilniejszym i najpotężniejszym krajem na świecie - wymieniał.

Przemówienie Donalda Trumpa z okazji 250. rocznicy niepodległości USA

- Wyrażając wdzięczność za te niezwykłe błogosławieństwa, pamiętamy, że to, co stworzyliśmy w tym kraju, nie jest naturalnym porządkiem rzeczy. Nie jest to norma. To wyjątek. Jest to rzadkość, to jest bezcenne i naprawdę cudowne - ocenił.

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Trump mówił, że "w całej historii ludzkości większość ludzi, w większości miejsc, prowadziła życie naznaczone cierpieniem, ubóstwem, wyzyskiem, przemocą i nędzą". - Jednak tutaj, w Ameryce, na tej ziemi, na tym kontynencie, napisaliśmy zupełnie inną historię - zaznaczył.

- To opowieść o przygodzie, wyzwoleniu i niezrównanej wielkości. To historia ludu rządzącego samym sobą, wielu zjednoczonych w jedno mężczyzn i kobiet, którzy dzięki własnym umiejętnościom i talentom wznoszą się, by dotrzeć dalej i wyżej niż ktokolwiek przed nimi - powiedział.

Trump mówił, że wkraczając w 250. rok istnienia USA Amerykanie nie mogą zapomnieć, że "nie ma amerykańskiej wolności bez amerykańskiej kultury i nie ma amerykańskich początków bez amerykańskiego narodu".

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