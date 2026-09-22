Świat Nawrocki i Sikorski o przemówieniu Trumpa w ONZ. "Tego nie mierzy się po ilości słów" Mikołaj Gątkiewicz |

Nawrocki o przemówieniu Trumpa: pomocy nie mierzy się po ilości słów Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Radek Pietruszka

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Prezydent Donald Trump wygłosił we wtorek przemówienie podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Zapowiedział między innymi, że USA współpracują "bardzo blisko z przywódcami Rosji i Ukrainy" i liczy, że wojna w Ukrainie "zostanie zakończona szybciej, niż wielu myśli". Dużo czasu poświęcił jednak również innym konfliktom, w które zaangażowane są USA.

Karol Nawrocki: tego nie mierzy się po ilości słów

Polskę w Nowym Jorku reprezentują prezydent Karol Nawrocki i szef MSZ Radosław Sikorski. Po wystąpieniu Trumpa ten pierwszy spytany został, czy w jego opinii wojna w Ukrainie nie została potraktowana przez amerykańskiego prezydenta drugorzędnie. Nawrocki ocenił jednak, że istotny jest sam fakt, że Trump "mający tak szeroką perspektywę geopolityczną wspomniał o tym konflikcie".

Nawrocki zwrócił uwagę, że kwestia wojny w Ukrainie była kompletnie nieobecna w wystąpieniu przemawiającego przed Trumpem prezydenta Brazylii. - Jakbyśmy zestawili te dwa wystąpienia, to widzimy, jak różni się ta perspektywa postrzegania naszego regionu i najważniejszego dla nas problemu pomiędzy Ameryką Południową a Ameryką Północną - powiedział.

Podkreślił też, że USA niezmiennie wspierają Ukrainę w wojnie z Rosją. - I myślę, że nie mierzy się tego po ilości słów podczas wystąpienia. Choć dobrze, że ten wątek został poruszony - powiedział Nawrocki.

Radosław Sikorski i Karol Nawrocki podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ Źródło zdjęcia: PAP/Radek Pietruszka

Radosław Sikorski: gdybym był Putinem, brałbym to poważnie

- Patrzmy pozytywnie - odparł z kolei Radosław Sikorski, pytany o swoją ocenę przemówienia Trumpa. Zwrócił uwagę, że Trump przypomniał o uchwalonej niedawno przez Kongres ustawie Lindseya Grahama, którą podpisał. - Powiedział, proszę zauważyć, że może ją aktywować - wskazał.

- To nie jest mała rzecz. Ten akt umożliwia mu nałożenie pierwotnych i tak zwanych długofalowych sankcji na kraje, które importują rosyjską ropę i gaz - mówił Sikorski. Jak dodał, "to jest duży straszak i gdybym był Władimirem Putinem, brałbym to poważnie".