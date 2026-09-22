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Świat

Nawrocki i Sikorski o przemówieniu Trumpa w ONZ. "Tego nie mierzy się po ilości słów"

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Radosław Sikorski i Karol Nawrocki podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ
Nawrocki o przemówieniu Trumpa: pomocy nie mierzy się po ilości słów
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Radek Pietruszka
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Myślę, że pomocy nie mierzy się po ilości słów podczas wystąpienia - ocenił Karol Nawrocki, komentując przemówienia Donalda Trumpa w ONZ, którego jedynie niewielki fragment dotyczył wojny w Ukrainie. - Patrzmy pozytywnie - powiedział MSZ Radosław Sikorski, który zwrócił uwagę na jedną z zapowiedzi Trumpa.

Prezydent Donald Trump wygłosił we wtorek przemówienie podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Zapowiedział między innymi, że USA współpracują "bardzo blisko z przywódcami Rosji i Ukrainy" i liczy, że wojna w Ukrainie "zostanie zakończona szybciej, niż wielu myśli". Dużo czasu poświęcił jednak również innym konfliktom, w które zaangażowane są USA.

Karol Nawrocki: tego nie mierzy się po ilości słów

Polskę w Nowym Jorku reprezentują prezydent Karol Nawrocki i szef MSZ Radosław Sikorski. Po wystąpieniu Trumpa ten pierwszy spytany został, czy w jego opinii wojna w Ukrainie nie została potraktowana przez amerykańskiego prezydenta drugorzędnie. Nawrocki ocenił jednak, że istotny jest sam fakt, że Trump "mający tak szeroką perspektywę geopolityczną wspomniał o tym konflikcie".

Nawrocki zwrócił uwagę, że kwestia wojny w Ukrainie była kompletnie nieobecna w wystąpieniu przemawiającego przed Trumpem prezydenta Brazylii. - Jakbyśmy zestawili te dwa wystąpienia, to widzimy, jak różni się ta perspektywa postrzegania naszego regionu i najważniejszego dla nas problemu pomiędzy Ameryką Południową a Ameryką Północną - powiedział.

Podkreślił też, że USA niezmiennie wspierają Ukrainę w wojnie z Rosją. - I myślę, że nie mierzy się tego po ilości słów podczas wystąpienia. Choć dobrze, że ten wątek został poruszony - powiedział Nawrocki.

Radosław Sikorski i Karol Nawrocki podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ
Radosław Sikorski i Karol Nawrocki podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ
Źródło zdjęcia: PAP/Radek Pietruszka

Radosław Sikorski: gdybym był Putinem, brałbym to poważnie

- Patrzmy pozytywnie - odparł z kolei Radosław Sikorski, pytany o swoją ocenę przemówienia Trumpa. Zwrócił uwagę, że Trump przypomniał o uchwalonej niedawno przez Kongres ustawie Lindseya Grahama, którą podpisał. - Powiedział, proszę zauważyć, że może ją aktywować - wskazał.

- To nie jest mała rzecz. Ten akt umożliwia mu nałożenie pierwotnych i tak zwanych długofalowych sankcji na kraje, które importują rosyjską ropę i gaz - mówił Sikorski. Jak dodał, "to jest duży straszak i gdybym był Władimirem Putinem, brałbym to poważnie".

Źródło: TVN24
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Tagi:
Donald TrumpKarol NawrockiRadosław SikorskiMinisterstwo Spraw ZagranicznychUSA
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