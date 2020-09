Dyskretne wezwanie na ratunek. Sygnał migowy, który ma pomagać ofiarom przemocy domowej

"Sygnał o pomoc"

To właśnie dla takich osób kanadyjska organizacja Canadian Women's Foundation opracowała "Signal for help" - prosty sygnał migowy, który ma umożliwić wezwanie pomocy podczas rozmowy wideo, bez potrzeby wypowiadania tego apelu na głos. Wystarczyłoby pokazać do kamery otwartą dłoń ze zgiętym kciukiem, po czym zacisnąć pięść, zamykając w niej kciuk.