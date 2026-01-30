Logo strona główna
Przełom w sprawie głośnego zabójstwa. Sędzia oddalił kluczowe zarzuty

Luigi Mangione został ekstradowany z Pensylwanii do Nowego Jorku
Luigi Mangione w sądzie w lutym 2025 roku
Źródło: Reuters
Sąd federalny w Nowym Jorku oddalił zarzuty zabójstwa i powiązane z nimi oskarżenia posiadania broni wobec Luigiego Mangione, podejrzanego o zabójstwo dyrektora generalnego UnitedHealthcare. Orzeczenie sądu to poważny cios dla prokuratorów federalnych.

Zgodnie z analizą dziennika "New York Times", oskarżyciele zabiegali o najwyższy wymiar kary w sprawie, która miała być pierwszym tak poważnym procesem za drugiej kadencji prezydenta Donalda Trumpa - po jego zapowiedziach o wznowieniu federalnych egzekucji.

Piątkowa decyzja sądu federalnego w Nowym Jorku o oddaleniu zarzutów oznacza, że Mangione nie grozi już kara śmierci - zauważa Reuters. Wciąż mierzy się on z zarzutami na szczeblu stanowym.

Zdjęcie z 16 grudnia 2025 roku
Luigi Mangione w sądzie w Nowym Jorku
Źródło: SETH WENING/AP POOL/PAP/EPA

27-latek został aresztowany w grudniu 2024 roku i oskarżony o śmiertelne postrzelenie prezesa United Healthcare Briana Thompsona na chodniku w dzielnicy Midtown na Manhattanie.

Mangione uniknie kary śmierci w procesie federalnym

Sąd federalny odrzucił zarzut morderstwa, ponieważ zgodnie z jego treścią do zabójstwa musiałoby dojść w trakcie "przestępstwa z użyciem przemocy". W akcie oskarżenia wobec Mangione znajdują się jeszcze dwa zarzuty o nękanie Thompsona. Mężczyzna miał śledzić dyrektora w internecie oraz przekroczyć stan, by dokonać zbrodni.

W systemie prawnym USA większość morderstw jest sądzona przez sądy stanowe. Jak wyjaśniają eksperci, cytowani przez amerykańskie media, proces federalny - mogący zakończyć się wyrokiem śmierci w całym kraju - wymaga wykazania, że zbrodnia wiązała się ze złamaniem specyficznych przepisów ogólnokrajowych.

W tej sprawie prokuratura próbowała powiązać zabójstwo z nękaniem, jednak sędzia Margaret Garnett uznała tę konstrukcję za błędną i orzekła, że nękanie nie mieści się w ścisłej definicji "przestępstwa z użyciem przemocy", co formalnie uniemożliwiło ubieganie się o karę śmierci.

Zdjęcie z 23 grudnia 2024 roku
Luigi Mangione w sądzie w grudniu 2024 roku
Źródło: CURTIS MEANS/EPA/PAP

Mangione nadal będzie odpowiadać przed sądem federalnym za dwa zarzuty nękania, które - ze względu na tragiczny skutek, jakim była śmierć człowieka – są, zgodnie z kodeksem federalnym, zagrożone maksymalnym wymiarem kary pozbawienia wolności bez możliwości warunkowego zwolnienia.

W piątek sędzia zdecydowała także dopuścić do sprawy dowody znalezione w plecaku Mangione w chwili zatrzymania. Chodzi między innymi o pistolet, załadowany magazynek oraz notatnik z wpisem: "W końcu czuję się pewny co do tego, co zrobię. Celem są ubezpieczenia". 

Obrońcy mężczyzny sprzeciwiali się dopuszczeniu dowodów i twierdzili, że przeszukanie plecaka ich klienta odbyło się bez nakazu, a tym samym niezgodnie z prawem. Sędzia odrzuciła argumenty obrony.

Wybór ławy przysięgłych w procesie federalnym ma rozpocząć się 8 września, a mowy otwierające zaplanowano na 13 października.

Zarzuty dla Mangione przed sądem stanowym

Mangione usłyszał zarówno zarzuty stanowe, jak i federalne. Prokuratorzy federalni przedstawili mu zarzuty pod koniec 2024 roku. W kwietniu 2025 został formalnie oskarżony w sądzie federalnym.

Wcześniej, przed sądem stanowym, Mangione nie przyznał się do zarzutów morderstwa i terroryzmu. Sąd oddalił we wrześniu ubiegłego roku zarzut morderstwa pierwszego stopnia oraz terroryzmu. Nad 27-latkiem nadal ciążą zarzuty morderstwa drugiego stopnia, fałszowania dokumentów oraz użycia broni palnej.

Zdjęcie z 19 grudnia 2024 roku
Luigi Mangione w czasie ekstradycji z Pensylwanii do Nowego Jorku
Źródło: PAP/EPA/OLGA FEDOROVA

Amerykański wymiar sprawiedliwości wyróżnia trzy stopnie zabójstwa. Stopień, który zarzuca się aktualnie Mangione w sądzie stanowym, jest zbliżony do zabójstwa w zamiarze ewentualnym w polskim prawie.

Do śmiertelnego postrzelenia Thompsona doszło 4 grudnia 2024 roku. Sprawa wywołała w USA falę gniewu i frustracji, szczególnie wobec systemu opieki zdrowotnej i firm ubezpieczeniowych.

Autorka/Autor: os/akw

Źródło: Reuters, CNN, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/OLGA FEDOROVA

