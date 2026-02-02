Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Zdjęcie w bieliźnie i przelewy na 75 tysięcy dolarów. Były ambasador "nie pamięta"

Odwołany ambasador Wielkiej Brytanii w USA Peter Mandelson
Prywatna wyspa Jeffrey'a Epsteina (wideo bez dźwięku)
Źródło: Reuters
Jeffrey Epstein zlecał przelewy na konta powiązane z byłym brytyjskim ambasadorem w Stanach Zjednoczonych Peterem Mandelsonem - wynika z opublikowanych przez Departament Sprawiedliwości USA kolejnych akt ze sprawy Epsteina. W dokumentach pojawiło się także zdjęcie polityka w bieliźnie. Były dyplomata w poniedziałek oświadczył, że zrezygnował z członkostwa w Partii Pracy, ponieważ nie chce "powodować dalszego wstydu".

Jak wynika z wyciągów bankowych opublikowanych przez Departament Sprawiedliwości USA, Jeffrey Epstein dokonał wpłat na kwotę 75 tys. dolarów na konta powiązane z byłym ambasadorem Wielkiej Brytanii w USA Peterem Mandelsonem.

Transakcje odkryto w dokumentach ujawnionych w piątek na stronach Departamentu Sprawiedliwości. Mandelson powiedział, że nie pamięta, aby otrzymał pieniądze, i podał w wątpliwość autentyczność dokumentów - przekazało BBC. Polityk powtórzył również, że żałuje, iż "w ogóle znał Epsteina".

W poniedziałek Mandelson oświadczył, że zrezygnował z członkostwa w Partii Pracy, ponieważ nie chce "powodować dalszego wstydu" poprzez swoje powiązania ze zmarłym skazanym pedofilem. Dodał: - Zarzuty, które uważam za fałszywe, jakoby [Epstein - red.] 20 lat temu dokonywał na moją rzecz płatności, których nie mam w dokumentacji ani nie pamiętam, wymagają mojego zbadania.

Miliony stron dokumentów, tysiące nagrań i zdjęć. Opublikowali kolejne akta
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Miliony stron dokumentów, tysiące nagrań i zdjęć. Opublikowali kolejne akta

Przelewy na konta powiązanem z Mandelsonem

W latach 2003-2004 Epstein wysłał na konta powiązane z Mandelsonem trzy oddzielne przelewy na kwoty 25 tys. dolarów - przeanalizował "Financial Times". Były dyplomata był już wówczas związany z brytyjską Partią Pracy.

Pierwszy z przelewów, datowany na 14 maja 2003 r., został wysłany na konto bankowe Barclays [brytyjski bank -red.], na nazwisko Reinalda Avila da Silvy, ówczesnego wspólnika oraz późniejszego męża Mandelsona [wzięli ślub w Londynie w 2023 roku - red.]. Mandelson został wymieniony w przelewie jako odbiorca środków.

Druga i trzecia wpłata w wysokości po 25 tys. dolarów zostały zlecone na konta innego brytyjskiego banku - HSBC, w czerwcu 2004 roku, w odstępie zaledwie kilku dni. W obu przypadkach Mandelson także był wskazany jako adresat transakcji. Według BBC ujawnione przez amerykański rząd dokumenty nie pozwalają stwierdzić, czy środki ze wszystkich trzech transakcji ostatecznie trafiły na którekolwiek z tych kont.

Były dyplomata pytany o nowe informacje, powiedział BBC, że "bardzo jasno" przedstawił swoją relację z Epsteinem i "nie ma nic więcej do dodania".

Zdjęcia byłego dyplomaty w bieliźnie

W ujawnionych przed weekendem aktach Epsteina odkryto także zdjęcia byłego brytyjskiego dyplomaty w bieliźnie. Na fotografii widać Mandelsona stojącego obok kobiety z zakrytą twarzą. Były ambasador powiedział, że "nie potrafi określić miejsca ani też kim jest kobieta oraz nie jest w stanie przypomnieć sobie, jakie były okoliczności" zdarzenia.

Z dokumentów nie wynika, kiedy i gdzie zrobiono zdjęcie.

Zdjęcie z akt Epsteina
Zdjęcie z akt Epsteina
Źródło: Departament Sprawiedliwości USA/BBC

W grudniu 2024 r. Mandelson został wysłany do Waszyngtonu jako ambasador przez premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera. Został odwołany we wrześniu ubiegłego roku po tym, jak wcześniejsze publikacje akt ujawniły jego powiązania z Epsteinem. Wynikało z nich, że polityk utrzymywał relacje z przestępcą seksualnym również po skazaniu go w 2008 r. i wysyłał mu szereg wiadomości z wyrazami wsparcia.

Akta Epsteina

W ubiegłym roku Kongres USA zadecydował, że Departament Sprawiedliwości musi opublikować akta sprawy Jeffreya Epsteina. Były amerykański finansista w 2008 roku został skazany za nakłanianie nieletnich do prostytucji. Potem postawiono mu też zarzuty dotyczące wykorzystywania seksualnego nieletnich dziewcząt. Został znaleziony martwy w 2019 roku w celi aresztu w Nowym Jorku. Jego śmierć uznano za samobójstwo.

Dotychczas opublikowane dokumenty ujawniają powiązania przestępcy m.in. z prezydentem USA Donaldem Trumpem, miliarderami Elonem Muskiem i Billem Gates'em, byłym amerykańskim prezydentem Billem Clintonem, byłym brytyjskim księciem Andrzejem, a także znanymi postaciami ze świata muzyki i filmu.

OGLĄDAJ: Na termometrach prawie -30. Gdzie jest najzimniej, jak się chronić, co jeszcze nas czeka?
Torosy na plaży w Mikoszewie

Na termometrach prawie -30. Gdzie jest najzimniej, jak się chronić, co jeszcze nas czeka?
WYDANIE SPECJALNE

Torosy na plaży w Mikoszewie
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: os//az

Źródło: BBC

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/BONNIE CASH / POOL

Udostępnij:
TAGI:
USAJeffrey EpsteinWielka Brytania
Czytaj także:
Policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o uprowadzenie małoletniej
Chwycił dziewczynkę za rękę, próbowała się wyrwać. Zareagował przechodzień
Najnowsze
Silny mróz
Kolejne pomarańczowe alarmy. Tu też będzie bardzo zimno
METEO
Prognozowana temperatura o godzinie 7 we wtorek
-25 stopni w Warszawie. "Nadchodząca noc będzie jeszcze mroźniejsza"
METEO
Tłumy Gdańszczan na zamarzniętej Motławie
Tłumy na zamarzniętej Motławie. Obrazek piękny, ale eksperci są jednomyślni
Trójmiasto
Śmiertelny wypadek pod Legionowem (zdjęcie lustracyjne)
Zjechał z drogi, uderzył w drzewo, zginął
WARSZAWA
Piotr Schab
W środę u Nawrockiego, w sobotę na konwencji Brauna
Polska
Klaudia Adamek pierwszą polską sportsmenką z udziałem w letnich i zimowych igrzyskach
Z bieżni do bobsleja. Polka już przeszła do historii
Rafał Kazimierczak
Profil zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można potwierdzać swoją tożsamość w internetowych serwisach administracji publicznej
Awaria Profilu Zaufanego. "Czasowe utrudnienia w logowaniu"
BIZNES
Zatrzymany Ralf G.
Akcja agentów FBI w Polsce. W tle intymne spotkanie w Dubaju i budowa domu
Kielce
Waldemar Żurek
Koniec paraliżu Funduszu Sprawiedliwości? Żurek o "przełomie"
Kamila Grenczyn, Patryk Michalski
Są piękne, nieprawdziwe i mają wyrządzić zło
Są piękne, nieprawdziwe i wyrządzają zło
Gabriela Sieczkowska
SOP
Testy w SOP. "Pani psycholog przyłożyła szablonik"
Grzegorz Łakomski, Robert Zieliński
Tomasz K. na ławie oskarżonych (2020 r.)
Cztery równoległe związki i wyłudzone 10 milionów złotych. Oszust matrymonialny skazany
Wrocław
Zderzenie BMW z policyjnym radiowozem
Radiowóz zatrzymał się przed przejściem. W jego tył uderzyło bmw
Łódź
Zima i smog nad miastem...
Smog w Polsce. Tu powietrze jest dziś najgorsze
METEO
Zima, mróz, prąd, linie energetyczne, słupy energetyczne
Kilka tysięcy osób bez prądu, kolejna ofiara mrozu
METEO
W domu 88-latki było tylko 6 stopni Celsjusza
88-latka leżała pod kilkoma kołdrami. W domu było kilka stopni powyżej zera
Szczecin
imageTitle
Hurkacz i Majchrzak w górę rankingu ATP
EUROSPORT
fabryka spawanie spawacz robotnik shutterstock_2434462411
Najnowsze dane z przemysłu. Kolejny miesiąc poniżej krytycznego progu
BIZNES
shutterstock_2390369055
"Trzeciej połowy życia nie będzie". Jeśli jesteś w tym wieku, najlepsze przed tobą
Agata Daniluk
Włodzimierz Czarzasty
Wniosek o nagrodę Nobla dla Trumpa. Czarzasty podjął decyzję
Polska
Szkoła (zdjęcie ilustracyjne)
Blisko 300 szkół zamkniętych z powodu mrozu. Ministra apeluje
Polska
Klasa szkolna
Zawieszone zajęcia w szkołach. Kiedy dyrektor może podjąć taką decyzję?
Polska
złoto, srebro, metale szlachetne
Złoto i srebro kontynuują wyprzedaż
BIZNES
Grzegorz Braun
Polexit, wyjście z NATO, reset z Rosją. Jak Braun pisze program wyborczy
Zespół autorów
Patryk MichalskiMikołaj StępieńSebastian Zakrzewski
bitcoin pln shutterstock_785272210
Czarna seria trwa. Bitcoin najtańszy od 10 miesięcy
BIZNES
Dziewczynka walczy o życie
Jechał na sankach za quadem. Uderzył głową w słup
Lubuskie
imageTitle
Trener Interu pod wrażeniem Zielińskiego. "Doskonale rozumie, co chcemy grać"
EUROSPORT
Utrudnieia na kolei w Warszawie
Mróz uderza w kolej. Opóźnione i odwołane pociągi
WARSZAWA
imageTitle
Wolta Cristiano Ronaldo. "Odmawia gry, jest niezadowolony"
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica