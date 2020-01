"Dziś tworzymy historię". Przekazano do Senatu artykuły impeachmentu Trumpa

Kontrolowana przez demokratów Izba Reprezentantów USA przekazała w środę do amerykańskiego Senatu dwa artykuły impeachmentu prezydenta Donalda Trumpa. Proces parlamentarny prezydenta rozpocznie się w najbliższy wtorek.

Siedmiu tak zwanych menedżerów procesu parlamentarnego, którzy będą pełnić rolę prokuratorów, dostarczyło akt oskarżania do izby wyższej Kongresu USA.

Izba Reprezentantów przekazała artykuły impeachmentu do Senatu

Wcześniej w środę Izba Reprezentantów zagłosowała za przesłaniem dwóch artykułów impeachmentu prezydenta Donalda Trumpa do Senatu . Za takim formalnym krokiem opowiedziało się 228 kongresmenów, przeciwnych było 193.

Zgodnie z amerykańskim prawem po przesłaniu artykułów impeachmentu do Senatu, działa on jako sąd przysięgłych w procesie parlamentarnym prezydenta i decyduje, czy usunąć go z urzędu, czy uniewinnić.