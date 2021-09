Przedterminowe wybory w Kanadzie. Justin Trudeau w obliczu trudnej walki

Justin Trudeau w sierpniu wykonał ruch, który zaskoczył wielu. Zwrócił się do generalnej gubernator Mary Simon o rozwiązanie parlamentu i zarządzenie wyborów. W rezultacie postanowiono, że Kanadyjczycy będą wybierać nowy parlament 20 września, dwa lata przed terminem. Wyjaśniając powody swej decyzji, Trudeau wielokrotnie podkreślał, że w związku z pandemią COVID-19 Kanada jest w historycznym momencie, a obywatele mają prawo podjąć decyzję, jakiego rozwoju sytuacji i jakiego typu rozwiązań chcą dla kraju. Dodawał, że chodzi nie tylko o bieżące decyzje w sprawie pandemii, ale także na przyszłe dziesięciolecia w sprawach takich jak praca, problem zmian klimatu czy opieka zdrowotna.

Jak pisze w swej opublikowanej tuż przed rozpoczęciem głosowania analizie agencja Associated Press, kanadyjski premier, prąc do wyborów, miał nadzieję, że uzyska większość w parlamencie, ale znalazł się w ogniu krytyki za próbę umocnienia swej władzy w trakcie pandemii.

Wybory w Kanadzie. Co jest stawką?

Justin Trudeau i jego Liberalna Partia Kanady ryzykują po sześciu latach urzędowania utratę władzy na rzecz Konserwatywnej Partii Kanady. AP ocenia, że premier miał trudności z uzasadnieniem, dlaczego ogłasza wybory w samym środku pandemii, a opozycja nie ustawała w oskarżaniu go o działanie w celu zaspokojenia swojej ambicji. Dotychczasowy szef rządu zakłada jednak, że Kanadyjczycy docenią to, że sprawił, iż kraj radzi sobie z kryzysem związanym z koronawirusem lepiej niż większość państw na świecie. W Kanadzie było znacznie mniej infekcji oraz zgonów niż w wielu innych krajach, a rząd Trudeau wydał miliardy dolarów na wsparcie gospodarki w trakcie lockdownów. Po powolnym starcie, Kanada jest teraz jednym z najbardziej zaszczepionych krajów na świecie i prowadzi w grupie G7, jeśli chodzi o odsetek szczepień. Trudeau otworzył też ostatnio granice, choć jedynie dla zaszczepionych. Jego przeciwnik O'Toole twierdzi, że jeśli zostałby wybrany, zamknąłby granice Kanady, by bronić jej przed niebezpiecznymi nowymi wariantami koronawirusa. Ukierunkowuje też Konserwatywną Partię w stronę centrum i twierdzi, że ma progresywne poglądy.