Świat Hiszpańska partia Vox "jest bardzo zachowawcza w krytyce Rosji" Justyna Sochacka |

Przedterminowe wybory w Hiszpanii. Relacja Piotra Sztefka Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Santiago Abascal

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Hiszpanie wybierają w niedzielę 350 deputowanych oraz 209 senatorów. Z sondaży wynika, że największe szanse na wygraną i odebranie władzy socjalistycznej partii PSOE premiera Pedra Sancheza ma konserwatywna Partia Ludowa (PP).

PP nie wyklucza koalicji ze skrajnie prawicową Vox Santiago Abascala (około 18 procent poparcia), jeśli nie uzyska większości pozwalającej na samodzielne sformułowanie rządu. Potrzeba do tego większości bezwzględnej - 176 mandatów.

Paweł Szadkowski o stosunku partii Vox wobec Rosji

Dr Paweł Szadkowski z Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku mówił w "Podcaście o zagranicy" w TVN24+ o potencjalnej koalicji oraz o tym, jaki jest stosunek Vox wobec Rosji.

Ekspert podkreślił, że partia "jest bardzo zachowawcza w krytyce Rosji". Zauważył, że "kiedy wybuchła otwarta wojna w Ukrainie, rząd Sancheza jednoznacznie potępił atak" Rosji. - VOX nigdy otwarcie nie potępiał. Mało tego, jak w Madrycie był szczyt prawicy europejskiej (...) i kiedy padły mocne słowa ze strony polskich polityków o Rosji, Vox nie chciał podpisać się pod tymi słowami, unikał tego także w swoich deklaracjach - powiedział Szadkowski.

Rozmówca Macieja Tomaszewskiego wspomniał, że kiedy przed wybuchem wojny w Ukrainie mieszkał i pracował w Hiszpanii, "zauważył, że w społeczeństwie hiszpańskim, wśród młodych ludzi, istnieje pewna romantyczna wizja Rosji". - To była taka romantyczna wizja odległego kraju. Może on jest trochę szowinistyczny, może jest trochę twarda ręka, ale Putin załatwia dobrze sprawy - dodał.

- Wydaje mi się, że to się przekłada też często na Vox - powiedział. Dodał, że "kierownictwo [partii - red.] bardzo często to podkreślało".

Zauważył, że zarówno Partia Ludowa jak i Hiszpańska Socjalistyczna Partia Robotnicza "podkreślają, że "należy pomagać Ukrainie i że to Rosja jest przecież winna temu atakowi".

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Ekspert: wątpię, żeby Vox miał taki wpływ na politykę zagraniczną

Szadkowski był dalej zapytany, czy ewentualne wejście Vox do rządu, będzie oznaczało, że Hiszpania będzie żabą, która będzie podstawiała nogę na przykład NATO wobec Rosji.

Ekspert zaznaczył, że zależy, kto jakie ministerstwo by dostał. Dodał, że nie wie, czy Hiszpania "mogłaby sobie pozwolić aż na takie silne działania". - Po pierwsze Stany Zjednoczone są nadal ważnym partnerem handlowym dla Hiszpanii. Po drugie, Hiszpania nadal jednak ma mocne wpływy gospodarcze, kulturowe i polityczne w Ameryce Łacińskiej - zauważył.

Szadkowski mówił, że Hiszpania "była bramą dla Mercosuru, dla tych negocjacji". - Więc też wiedzą, że utrzymywanie dobrych stosunków z Ameryką Łacińską może też pomóc w stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi - dodał. Zaznaczył jednak, że Vox chciał "nieco narzuć Ameryce Łacińskiej pewne rzeczy, niż tworzyć partnerstwo".

Odnosząc się do kwestii potencjalnego konfliktu z NATO, ocenił, że "PP by na to nie pozwoliło". - Nie pozwoliłoby, żeby nagle Hiszpania się wykoleiła z tego obozu, mimo że relacja Hiszpanii z NATO jest bardzo trudna - dodał.

Ekspert ocenił, że gdyby zawiązała się koalicja, Vox "chciałby wymusić może na PP ostrzejszą politykę wobec Katalonii, wobec regionalizmów", ale jak dodał, wątpi, żeby partia miała "aż tak wpływ na politykę zagraniczną i mogła kompletnie przekierować decyzje rządu, a zwłaszcza decyzje, które zapadły wcześniej".

Przedterminowe wybory w Hiszpanii

Socjalistyczny premier Pedro Sanchez rozwiązał parlament i ogłosił przedterminowe wybory w październiku po porażce swojego rządu w głosowaniu nad dekretami, które wprowadzały większą regulację na rynku mieszkaniowym. W kraju trwały wówczas masowe protesty, których uczestnicy domagali się dostępnych cenowo mieszkań. W normalnym terminie wybory odbyłyby się w przyszłym roku.