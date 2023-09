Słowacy głosują w przedterminowych wyborach parlamentarnych

Trzykrotny premier Słowacji Robert Fico zabiega o powrót do władzy. W sobotę jego rodacy zagłosują w przedterminowych wyborach parlamentarnych. Sondaże pokazują, że partia Fico ma szansę na zwycięstwo.

Socjaldemokraci liderami sondaży

Podczas ostatniej telewizyjnej debaty Pellegrini otwarcie zadeklarował, że ideowo bliżej mu do Smer-u niż do PS. Fico atakował PS i jego lidera. Między innymi stwierdził, że konkurent zawdzięcza swoją pozycję mediom i organizacjom pozarządowym, także wspieranym przez ambasadę USA. Szimeczka odparł, że to lepsza sytuacja, niż lista kandydatów złożona z oligarchów.