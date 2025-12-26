Przed zakończeniem Roku Świętego zamknięto Drzwi Święte w pierwszej bazylice

Uroczystości zamknięcia Drzwi Świętych, przez które w ciągu roku przeszły miliony wiernych, przewodniczył archiprezbiter bazyliki Matki Bożej Większej kardynał Rolandas Makrickas z Litwy.
Do ostatniej chwili, także w ulewnym deszczu w wigilię, w długiej kolejce do bazyliki stały setki wiernych. Przybyły, by przejść przez Drzwi Święte, co jest gestem pielgrzymów, oraz by oddać hołd papieżowi Franciszkowi przy jego grobie.
W sobotę zamknięte zostaną Drzwi Święte w bazylice św. Jana na Lateranie, katedrze biskupa Rzymu. Dokona tego wikariusz generalny diecezji rzymskiej włoski kardynał Baldassare Reina.
W niedzielę Drzwi Święte w bazylice św. Pawła za Murami zamknie jej archiprezbiter amerykański kardynał James Harvey.
Rok Święty zakończy się 6 stycznia, w uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli). Rano papież Leon XIV zamknie Drzwi Święte w bazylice Świętego Piotra.
