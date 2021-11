Protesty w wielu amerykańskich miastach po uniewinnieniu Kyle'a Rittenhouse'a

Rittenhouse pojechał do Kenoshy z Illinois, by – jak uzasadniał – chronić przedsiębiorców przed uczestnikami zajść. Kiedy wymierzył karabin w protestujących, ci zaczęli go gonić. Kiedy jeden z nich, Joseph Rosenbaum, był blisko, 17-latek oddał trzy strzały, zabijając go. Podczas późniejszych starć zabił jeszcze jednego mężczyznę i ranił kolejnego. Twierdzi, że działał w obronie własnej.