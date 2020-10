"Bezprecedensowy atak na prawa i wolności kobiet". List do Morawieckiego z europarlamentu

"Nieuzasadnione ograniczenia praw kobiet"

Jak zwracają uwagę autorzy listu do premiera Morawieckiego, decyzję w tej sprawie podjęto w czasie pandemii, co utrudnia demokratyczną debatę i demonstracje. Zaznaczają również, że decyzja Trybunału jest uderzeniem w kobiecą godność i jest to tym samym naruszenie konstytucji. "Nieuzasadnione ograniczenia praw kobiet wynikające z tego orzeczenia należy zakwestionować, bo nie uznaje on konieczności ochrony przyrodzonej i niezbywalnej godności kobiet" - czytamy w liście skierowanym do szefa polskiego rządu.