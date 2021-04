Strzelali do ojca, trafili siedmioletnią córkę, która siedziała na jego kolanach. Żołnierze zabili ponad 40 dzieci

Od początku protestów przeciwko puczowi wojskowemu w Mjanmie siły zbrojne zabiły co najmniej 43 dzieci - donosi organizacja pozarządowa Save the Children. Najmłodsza znana ofiara miała siedem lat. Birmańskie dzieci są świadkami przemocy i koszmaru, a trwająca w kraju sytuacja ma szkodliwy wpływ na ich psychikę - ostrzega organizacja.

Według Związku Pomocy Więźniom Politycznym (AAPP) zabitych zostało co najmniej 536 demonstrantów, w tym 141 w minioną sobotę - był to najkrwawszy dzień zamieszek. Liczba ofiar jest prawdopodobnie znacznie wyższa, gdyż setki osób zatrzymanych w ciągu ostatnich dwóch miesięcy zaginęły.

"Dzieci są świadkami przemocy i koszmaru"

Jak podała w czwartek organizacja Save the Children, z rąk wojskowych w Mjanmie zginęło co najmniej 43 dzieci. Najmłodsza znana ofiara to siedmioletnia dziewczynka. Jak podała agencja Reutera, Mg Tun Tun Aung zginęła w zeszłym tygodniu w rodzinnym domu w drugim największym birmańskim mieście – Mandalaj. Reuters cytuje wypowiedź siostry zmarłej dla portalu Myanmar Now, która powiedziała, że żołnierze strzelali do ojca, ale trafili córkę, która siedziała na jego kolanach.