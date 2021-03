"Chcieli usunąć barykady, ale ludzie stawili opór. Wtedy zaczęli strzelać". Nie żyje dziewięć osób

Birmańskie wojsko i policja stosują coraz bardziej brutalną taktykę, by stłumić demonstracje. To jednak nie zniechęca protestujących. W piątek w kilku miastach kraju na ulicach znów pojawiły się tłumy.

Strzały podczas demonstracji

W piątek protesty odbyły się również w drugim co do wielkości mieście Mandalaj, a także Mjingjan i Kata w środkowej części kraju oraz w Mjawaddy na wschodzie. W Naypyidaw władze zatrzymały kolejnych dwóch dziennikarzy - reportera pracującego dla birmańskiego portalu Mizzima oraz korespondenta BBC Aunga Thura. Według ONZ władze zatrzymały dotąd co najmniej 37 przedstawicieli prasy i wciąż przetrzymują 19, w tym polskiego fotoreportera i współpracownika niemieckiej agencji dpa Roberta Bociagę .

Jak wynika z zestawienia birmańskiego Związku Pomocy Więźniom Politycznym (AAPP), od puczu 1 lutego władze zabiły co najmniej 232 przeciwników. Mimo to protesty przeciwko wojskowej juncie nadal trwają.

Wezwanie do dialogu

- Indonezja wzywa do dialogu, by natychmiast doprowadzić do pojednania, by przywrócić demokrację, pokój i stabilność - powiedział prezydent. Dzień wcześniej główny dowódca indonezyjskiej armii miał wyrazić zaniepokojenie sytuacją w Birmie podczas pierwszej od czasu puczu wirtualnej konferencji z udziałem szefa birmańskiej junty gen. Min Aung Hlainga oraz innych wojskowych z regionu.