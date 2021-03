"Kiedy wygłaszam to przemówienie, w moim kraju giną ludzie". Poruszający apel podczas konkursu piękności

Podczas wyborów Miss Grand International w Bangkoku reprezentantka Mjanmy Han Lay zaapelowała do społeczności międzynarodowej o pomoc dla jej kraju, w związku z brutalnym tłumieniem manifestacji przez juntę wojskową. - Proszę, pomóżcie Mjanmie, pilnie potrzebujemy waszej pomocy - zwróciła się do światowych przywódców. Według Stowarzyszenia Pomocy Więźniom Politycznym od początku lutego siły bezpieczeństwa zabiły ponad 500 cywilów.

"Jeśli dochodzi do takiej sytuacji, świat powinien interweniować"

- Jeśli dochodzi do takiej sytuacji, świat powinien interweniować - oceniła. - W czasie, kiedy ja wygłaszam to przemówienie, w moim kraju giną ludzie. Dziś zginęło ponad 100 osób - dodała.

Ponad 500 potwierdzonych ofiar śmiertelnych. "Liczba jest prawdopodobnie znacznie wyższa"

- Strzelają do nas jak do ptaków czy kur, nawet w naszych domach - powiedział jeden z protestujących w mieście Mjingjan, gdzie siły bezpieczeństwa zabiły co najmniej dwie osoby. - Ale mimo to będziemy protestować (...), musimy walczyć aż do upadku junty - dodał, cytowany przez agencję Reutera.