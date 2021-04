"To jest jak ludobójstwo. Oni strzelają do każdego"

Siły bezpieczeństwa strzelały w piątek z granatników do protestujących w mieście niedaleko Rangunu, zabijając ponad 80 osób - poinformowały portal Myanmar Now i Związek Pomocy Więźniom Politycznym (AAPP). W sobotę do ataku na posterunek policji doszło w miejscowości Naungmon w stanie Szan. Według doniesień lokalnych mediów w jego wyniku zginęło od 10 do 14 osób, w tym policjanci. Wśród grup, które dokonały napadu, miała być między innymi Armia Arakańska złożona z mniejszości Arakanów.