Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Gwardia Narodowa aktywowana w Minnesocie

Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r.
Zamieszki w Minneapolis po zastrzeleniu 37-latka
Źródło: Reuters
Tim Walz, gubernator Minnesoty, poinformował o aktywowaniu wojsk Gwardii Narodowej. To reakcja na protesty w Minneapolis przeciwko zastrzeleniu Alexa Prettiego przez funkcjonariuszy służb granicznych.

Gubernator Minnesoty Tim Walz poinformował o aktywowaniu będącej pod jego kontrolą Gwardii Narodowej podczas konferencji prasowej po zastrzeleniu przez straż graniczną uczestnika protestu Alexa Prettiego. Jak wyjaśnił, celem powołania gwardzistów jest zapewnienie, by służby i władze stanowe mogły zapewnić bezpieczeństwo w mieście, jednocześnie gwarantując prawo do protestów. Skrytykował jednocześnie działania służb federalnych.

Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r.
Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r.
Źródło: CRAIG LASSIG/EPA/PAP

- Frustracja, którą odczuwacie - widzieliście, jak zabili człowieka, wywołali chaos, zepchnęli demonstrantów, bez zważania na nic obrzucili gazem, a potem odeszli z miejsca zdarzenia i zostawili nam, żeby posprzątać - rozumiem wasz gniew - mówił Walz. - Naszym celem jest dotarcie do punktu, w którym powiemy, że możemy sobie z tym poradzić, a mieszkańcy Minnesoty będą mogli skorzystać ze swoich praw gwarantowanych przez Pierwszą Poprawkę - dodał.

Dowódca Gwardii w Minnesocie, gen. Shawn Manke powiedział, że wojska zostały postawione w stan podwyższonej gotowości już ponad tydzień temu, a w sobotę zaczęły współpracować z biurem lokalnego szeryfa i stanową policją, by "pomóc im uwolnić dodatkowe zasoby na inne prace, które muszą wykonać". Chodzi m.in. o zabezpieczenie budynku federalnego w Minneapolis, gdzie lokalną siedzibę ma m.in. służba imigracyjna ICE. Było to dotąd jedno z miejsc demonstracji przeciwko służbom imigracyjnym prowadzącym "największą w historii" akcję przeciwko nielegalnym imigrantom.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Media analizują nagrania z Minneapolis. Wnioski przeczą oficjalnej wersji

Media analizują nagrania z Minneapolis. Wnioski przeczą oficjalnej wersji

"Jeśli mnie zabijecie, ludzie to zobaczą". W Minneapolis wrze po zastrzeleniu 37-latka

"Jeśli mnie zabijecie, ludzie to zobaczą". W Minneapolis wrze po zastrzeleniu 37-latka

Protest w Minneapolis

Mimo siarczystych mrozów i temperatury poniżej -20 stopni Celsjusza w Minneapolis od rana w sobotę trwał protest po zabójstwie Prettiego. Federalne służby użyły gazu, by rozproszyć demonstrantów, lecz od ich odejścia na miejscu prowadzona jest pokojowa dotąd demonstracja. Na miejscu incydentu demonstranci postawili krzyż, znicze i kwiaty.

Do powołania Gwardii Narodowej doszło na tle coraz ostrzejszego sporu między władzami Minnesoty i administracją Trumpa. Walz w sobotę po raz kolejny wezwał służby federalne do opuszczenia jego stanu. Z kolei prezydent USA Donald Trump i jego ludzie oskarżają stanowe i miejskie władze o "podżeganie do buntu" i odmowę współpracy z organami federalnymi.

Protesty w Minneapolis
Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r.
Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r.
Źródło: CRAIG LASSIG/EPA/PAP
Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r.
Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r.
Źródło: CRAIG LASSIG/EPA/PAP
Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r.
Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r.
Źródło: CRAIG LASSIG/EPA/PAP
Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r.
Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r.
Źródło: CRAIG LASSIG/EPA/PAP
Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r.
Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r.
Źródło: CRAIG LASSIG/EPA/PAP
Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r.
Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r.
Źródło: CRAIG LASSIG/EPA/PAP
Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r.
Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r.
Źródło: CRAIG LASSIG/EPA/PAP
Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r.
Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r.
Źródło: CRAIG LASSIG/EPA/PAP
Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r.
Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r.
Źródło: CRAIG LASSIG/EPA/PAP
Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r.
Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r.
Źródło: CRAIG LASSIG/EPA/PAP
Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r.
Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r.
Źródło: CRAIG LASSIG/EPA/PAP
Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r.
Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r.
Źródło: CRAIG LASSIG/EPA/PAP
Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r.
Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r.
Źródło: CRAIG LASSIG/EPA/PAP
Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r.
Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r.
Źródło: CRAIG LASSIG/EPA/PAP
Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r.
Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r.
Źródło: CRAIG LASSIG/EPA/PAP
Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r.
Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r.
Źródło: CRAIG LASSIG/EPA/PAP
Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r.
Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r.
Źródło: CRAIG LASSIG/EPA/PAP
Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r.
Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r.
Źródło: CRAIG LASSIG/EPA/PAP
Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r.
Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r.
Źródło: CRAIG LASSIG/EPA/PAP
Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r.
Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r.
Źródło: CRAIG LASSIG/EPA/PAP
Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r.
Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r.
Źródło: CRAIG LASSIG/EPA/PAP
Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r.
Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r.
Źródło: CRAIG LASSIG/EPA/PAP
Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r.
Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r.
Źródło: CRAIG LASSIG/EPA/PAP
Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r.
Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r.
Źródło: CRAIG LASSIG/EPA/PAP
Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r.
Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r.
Źródło: CRAIG LASSIG/EPA/PAP

Walz określał tymczasem działania służb federalnych jako "okupację" i "kampanię zorganizowanej brutalności wobec mieszkańców naszego państwa". Policja z Brooklyn Park pod Minneapolis skarżyli się, że będąc poza godzinami służby padali ofiarą agresywnych działań ICE i straży granicznej, w tym bezpodstawnych żądań do okazania dokumentów. Spór między władzami stanowymi i federalnymi dotyczy również śledztw w sprawie Prettiego i Renee Good zastrzelonej przez ICE. Walz powiedział w sobotę, że stanowa prokuratura - niedopuszczana przez federalną do śledztwa dotyczącego śmierci Good - musi zająć się sprawą, bo władzom federalnym nie można ufać.

Prezydent Donald Trump już wcześniej ostrzegał, że może użyć ustawy o powstaniach zbrojnych (Insurrection Act) w Minnesocie. Ustawa ta pozwala na wykorzystanie wojska do pacyfikacji zamieszek. W takim przypadku może przejąć kontrolę nad miejscową Gwardią Narodową, a także użyć wojsk regularnych. Według doniesień mediów w ostatnich dniach wiele jednostek wojskowych otrzymało rozkaz przygotowania się do możliwego rozmieszczenia w Minneapolis. Według "New York Timesa" rozkaz taki otrzymała m.in. żandarmeria wojskowa w Forcie Bragg w Karolinie Północnej, 1500 żołnierzy piechoty z 11. dywizji powietrznodesantowej na Alasce oraz 200 żołnierzy Gwardii Narodowej Teksasu.

OGLĄDAJ: Trump sam płaci za swoje "showmaństwo"? "Obama i Biden deportowali po cichu"
pc

Trump sam płaci za swoje "showmaństwo"? "Obama i Biden deportowali po cichu"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kkop/ads

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: CRAIG LASSIG/EPA/PAP

Udostępnij:
TAGI:
USADonald Trump
Czytaj także:
Studio WOŚP
Na dworze mróz, ale atmosfera już gorąca. Dzisiaj 34. Finał
RELACJA
Donald Trump
Trump: w Wenezueli użyliśmy tajnej broni
Świat
Karol Nawrocki, Marta Nawrocka
Nawrocki z wizytą w Wilnie i "unikalna" propozycja prezydenta Litwy
Polska
Minneapolis
Media analizują nagrania z Minneapolis. Wnioski przeczą oficjalnej wersji
Świat
Jednym z objawów celiakii u dzieci może być ból brzucha
Ból brzucha, zmęczenie i osłabienie u dziecka. To może być celiakia
Zuzanna Kuffel
WOŚP
Rusza 34. Finał WOŚP, Nawrocki spotka się z Zełenskim, kolejna ofiara w Minneapolis
TO WARTO WIEDZIEĆ
Deszcz ze śniegiem
W niedzielę popada. Gdzie opady będą większe niż symboliczne
METEO
imageTitle
Mistrz świata z pierwszym maksem w karierze. I to jakim
EUROSPORT
imageTitle
Ekscytująca sobota w Premier League
EUROSPORT
imageTitle
Mbappe bohaterem. Real czeka na ruch Barcelony
EUROSPORT
imageTitle
Toast na środku kortu. Wyjątkowe pożegnanie Wawrinki
EUROSPORT
Noc, ślisko, opady marznące, szklanka, mgła, zamglenia
Trudna noc na drogach. IMGW ostrzega kierowców
METEO
Ali Chamenei
USA gromadzą siły na Bliskim Wschodzie. Przywódca Iranu zamieszkał w schronie
Świat
Polscy żołnierze w Afganistanie
Rodziny poległych chcą reakcji rządu i Nawrockiego. "Cios w samo serce"
Polska
imageTitle
Piłka gubiła się w śniegu. Pogoda zaskoczyła ligowców
EUROSPORT
Indonezyjskie służby przeszukują obszar osuwiska na Jawie
Rośnie liczba ofiar osuwiska. Kilkadziesiąt osób wciąż poszukiwanych
METEO
Brytyjscy żołnierze w Afganistanie
Trump o "wspaniałych żołnierzach". "W Afganistanie należeli do najlepszych"
Świat
imageTitle
Zepsuty debiut Szymańskiego w Ligue 1. Chwilę po wejściu było już po meczu
EUROSPORT
imageTitle
Pajor i FC Barcelona z Superpucharem Hiszpanii. Real nie wyszedł z cienia
EUROSPORT
Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r.
"Jeśli mnie zabijecie, ludzie to zobaczą". W Minneapolis wrze po zastrzeleniu 37-latka
Świat
Przez burzę śnieżną na drogach w Oklahomie zapanowały ekstremalne warunki
Burza śnieżna na 2000 kilometrów. A będzie jeszcze większa
METEO
imageTitle
Grabara obronił rzut karny, ale nie miał powodów do radości
EUROSPORT
Mieszkańcy Kijowa ogrzewają się w "punktach niezłomności"
"To lodowe zabójstwo, które przygotował Putin"
Polska
imageTitle
Sensacyjna porażka Bayernu. Koniec imponującej serii
EUROSPORT
imageTitle
Żyła myślami przy drużynówce. "Pójdziemy ogniem wszyscy"
EUROSPORT
imageTitle
Wyzwanie przed Sabalenką. Plan transmisji 8. dnia Australian Open
EUROSPORT
Śnieg, zima, noc
Nocą w części kraju rozwiną się mgły
METEO
imageTitle
Karygodne zachowanie Djokovicia. Dyskwalifikacja o włos
EUROSPORT
Prezydent USA Donald Trump
Trump o nowym pomyśle przejęcia Grenlandii
Świat
Burza Ingrid doprowadziła do powodzi w miejscowości Quimperle w Bretanii
Rzeki wystąpiły z brzegów. Ma dalej padać
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica