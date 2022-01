Protesty w Kazachstanie. Reuters: wojsko na głównym placu Ałmaty, słychać strzały z broni palnej

W związku z gwałtownymi demonstracjami i zajęciem przez protestujących lotniska w Ałmaty, dwie bliskowschodnie linie lotnicze odwołały w czwartek loty powrotne do Kazachstanu. Chodzi o połączenia linii Flydubai z Dubaju do Ałmaty oraz linii Air Arabia z Szardży do Ałmaty.