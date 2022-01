Zamieszki w Kazachstanie. "Plac Republiki w Ałmaty uwolniony od radykałów"

W czwartek po południu agencja RIA Nowosti podała, powołując się na kazachskie MSW, że "główny plac w Ałmaty został uwolniony od radykałów". - Operacja specjalna trwa w innych częściach miasta - poinformowała. Agencja Reutera relacjonowała wcześniej, że na ulicach największego miasta w Kazachstanie, pojawiły się pojazdy wojskowe. Świadkowie przekazali, że słyszeli wybuch i strzały. Według doniesień agencji TASS, wojsko wobec protestujących użyło broni, doszło do strzelaniny, są zabici i ranni.

Doniesienia telewizji Chabar-24 cytują rosyjskie agencje, trudno jednak zweryfikować te informacje, ponieważ niezależne kazachskie portale - mimo informacji o przywróceniu dostępu do internetu prawie w całym kraju (oprócz Ałmaty) - nadal nie są dostępne.

Świadkowie słyszeli wybuch i strzały

Rosyjska agencja TASS podała z kolei, powołując się na świadków, że wojskowi użyli broni wobec protestujących. Niektórzy uczestnicy protestu na placu Republiki mieli zostać ranni. "Ci, którzy uciekają, mówią, że siły bezpieczeństwa strzelały do ​​inicjatorów zamieszek i widzieli, jak niektórzy upadali na ziemię" – cytuję jednego z rozmówców TASS. Nieco później TASS przekazała, że "odgłosy wystrzałów co jakiś czas słychać w okolicy placu Republiki w centrum Ałmaty, gdzie trwają zamieszki". Świadkowie agencji przekazują, że w wyniku strzelaniny zginęli ludzie.

Rozmówcy TASS potwierdzili, że wielu wojskowych otoczyło plac i rozpoczęło operację specjalną nie wychodząc z samochodów. Wzywają uczestników zamieszek do opuszczenia placu.

Po kilku godzinach starć sytuacja w mieście uspokoiła się. Kazachskie MSW podało, że zatrzymanych zostało 2298 protestujących. Liczba ofiar wśród funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa wzrosła do 18. Kazachska telewizja państwowa, na którą powołała się agencja Reutera, podała wcześniej, że w starciach w Ałmaty zginęło 13 funkcjonariuszy. Jak dodano, jedno z ciał miało odciętą głowę.

Prezydent Kazachstanu: grupy elementów przestępczych biją naszych żołnierzy

Wcześniejsze dane przekazywane przez resort spraw wewnętrznych mówiły o co najmniej ośmiu zabitych członkach sił bezpieczeństwa, i że 317 zostało rannych. Prezydent Kazachstanu mówił w środę, że na czele demonstracji stoją "gangi terrorystyczne, które przeszły intensywne szkolenie za granicą". - Grupy elementów przestępczych biją naszych żołnierzy, upokarzają ich, ciągną nago po ulicach, atakują kobiety, plądrują sklepy - powiedział prezydent w środowym przemówieniu telewizyjnym.

Ministerstwo zdrowia Kazachstanu w czwartek podało, że w zamieszkach ucierpiało ponad tysiąc osób, prawie 400 trafiło do szpitala. 62 osoby przebywają na oddziałach intensywnej terapii.

Problemy z internetem, odwołane loty do Ałmaty

W związku z zajęciem przez protestujących lotniska w Ałmaty, dwie bliskowschodnie linie lotnicze odwołały w czwartek loty powrotne do Kazachstanu. Chodzi o połączenia linii Flydubai z Dubaju do Ałmaty oraz linii Air Arabia z Szardży do Ałmaty.