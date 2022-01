Protesty w Kazachstanie. TASS: siły bezpieczeństwa strzelały do ​​inicjatorów zamieszek

W czwartek po południu na ulicach Ałmaty pojawiły się pojazdy wojskowe - podał Reuters. Świadkowie przekazali, że słyszeli wybuch i strzały. Agencja TASS, powołując się na swoich rozmówców, podała, że wojsko wobec protestujących użyło broni. Już rano na głównym placu największego miasta Kazachstanu doszło do starć policji z demonstrantami. Policja podała, że "wyeliminowano" kilkudziesięciu manifestujących, a dwa tysiące osób zostało zatrzymanych.

Rosyjska agencja TASS podała z kolei, powołując się na świadków, że wojskowi użyli broni wobec protestujących. Niektórzy uczestnicy protestu na placu Republiki mieli zostać ranni. "Ci, którzy uciekają, mówią, że siły bezpieczeństwa strzelały do ​​inicjatorów zamieszek i widzieli, jak niektórzy upadali na ziemię" – cytuję jednego z rozmówców TASS.

Prezydent Kazachstanu: grupy elementów przestępczych biją naszych żołnierzy

Wcześniejsze dane przekazywane przez resort spraw wewnętrznych mówiły o co najmniej ośmiu zabitych członkach sił bezpieczeństwa, i że 317 zostało rannych. Prezydent Kazachstanu mówił w środę, że na czele demonstracji stoją "gangi terrorystyczne, które przeszły intensywne szkolenie za granicą". - Grupy elementów przestępczych biją naszych żołnierzy, upokarzają ich, ciągną nago po ulicach, atakują kobiety, plądrują sklepy - powiedział prezydent w środowym przemówieniu telewizyjnym.

Ministerstwo zdrowia Kazachstanu w czwartek podało, że w zamieszkach ucierpiało ponad tysiąc osób, prawie 400 trafiło do szpitala. 62 osoby przebywają na oddziałach intensywnej terapii.

Problemy z internetem, odwołane loty do Ałmaty

W związku z zajęciem przez protestujących lotniska w Ałmaty, dwie bliskowschodnie linie lotnicze odwołały w czwartek loty powrotne do Kazachstanu. Chodzi o połączenia linii Flydubai z Dubaju do Ałmaty oraz linii Air Arabia z Szardży do Ałmaty.