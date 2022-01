Protesty po podwyżkach cen gazu w Kazachstanie. Szturm na ratusz w największym mieście kraju

To drugi dzień masowych protestów w Kazachstanie, które zaczęły się od demonstracji przeciwko podwyżkom cen gazu. We wtorek w Ałmaty i innych miastach doszło do starć z policją. Prezydent Kazachstanu Kasym-Żomart Tokajew wprowadził w nocy z wtorku na środę w Ałmaty dwutygodniowy stan wyjątkowy.