Protesty wstrząsnęły całym krajem. Prace nad kontrowersyjną reformą odłożone

W swym poniedziałkowym przemówieniu premier Izraela Benjamin Netanjahu ocenił, że jego kraj stoi w obliczu kryzysu stanowiącego realne zagrożenie dla jedności narodowej. - Jednej rzeczy nie mogę zaakceptować – istnieje ekstremistyczna mniejszość, która jest gotowa rozedrzeć nasz kraj na strzępy, prowadząc nas do wojny domowej i wzywając do unikania służby wojskowej, co jest okropną zbrodnią – mówił, cytowany przez portal dziennika "Haarec".

Dla przeciwników kontrowersyjnych zmian w sądownictwie kroplą, która przelała czarę goryczy była niedzielna decyzja Netanjahu o dymisji ministra obrony Joawa Galanta. Minister wystąpił niedawno z oświadczeniem, w którym wezwał premiera do wstrzymania prac nad reformą. "Podział w narodzie przeniknął głęboko do sił zbrojnych i do osób stojących wysoko w strukturach sił obronnych - to wyraźne i poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa Izraela. Nie pozwolę na to" - powiedział minister obrony, cytowany w sobotę przez "Jerusalem Post". Zaapelował też o wypracowanie kompromisu i zwrócił się do opozycji, by powstrzymała strajki rezerwistów sił zbrojnych i protesty przeciwko rządowi.