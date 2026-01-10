Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

"Iran spogląda ku wolności". USA "są gotowe pomóc"

Protesty w Iranie
Protesty w Iranie
Źródło: Reuters
Prezydent Donald Trump stwierdził, że USA "gotowe są pomóc" demonstrującym Irańczykom. Poparcie dla protestujących wyraziła też szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Władze Iranu zamierzają nasilić represje, a demonstranci zostaną uznani za "wrogów Boga" - przekazał tamtejszy prokurator generalny.
Kluczowe fakty:
  • Antyrządowe protesty w Iranie trwają od 28 grudnia. W ich wyniku zginęło już co najmniej kilkadziesiąt osób.
  • Zarówno Donald Trump, jak i sekretarz stanu Marco Rubio wyrazili poparcie dla protestujących. Prezydent Stanów Zjednoczonych wymieniał wcześniej Iran jako potencjalny kolejny cel interwencji zbrojnej USA.
  • Zapowiadane uznanie demonstrantów za "wrogów Boga" skutkować będzie karą śmierci.

"Iran spogląda ku wolności, być może jak nigdy dotąd. USA są gotowe pomóc!" - napisał w sobotę w swym serwisie społecznościowym Truth Social prezydent Donald Trump. W piątek ostrzegł irański reżim, by "nie zaczynał strzelać, bo USA również zaczną strzelać".

Iran będzie następny?

Reuters przypomina, że Trump wielokrotnie wymieniał Iran wśród państw, w których USA mogą przeprowadzić kolejną zbrojną interwencję po operacji wojskowej w Wenezueli z początku stycznia, w ramach której uprowadzono z Caracas tamtejszego przywódcę Nicolasa Maduro.

Protesty w Iranie
Protesty w Iranie
Źródło: MAHSA/MEI/SIPA/SIPA/East News

Nieco wcześniej w sobotę sekretarz stanu USA Marco Rubio napisał w serwisie X: "Stany Zjednoczone popierają odważny lud Iranu".

Kolejna noc protestów w Iranie. Rośnie liczba ofiar śmiertelnych
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kolejna noc protestów w Iranie. Rośnie liczba ofiar śmiertelnych

Mieszkający w Stanach Zjednoczonych syn ostatniego szacha Iranu Reza Pahlawi wezwał w sobotę protestujących Irańczyków do przejmowania centrów miast, a pracowników sektorów transportowego i energetycznego - do rozpoczęcia ogólnokrajowych strajków. Powiedział, że przygotowuje się do powrotu do ojczyzny. W piątek zaapelował do Trumpa o interwencję, która "pomogłaby Irańczykom". Reuters zwraca uwagę, że prezydent na razie odmawia spotkania się z Pahlavim, prawdopodobnie oczekując na dalszy rozwój sytuacji w Iranie.

Von der Leyen: Europa w pełni popiera demonstrantów

Sytuację w Iranie skomentowała w sobotę także szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Podkreśliła, że Unia zdecydowanie potępia brutalne tłumienie demonstracji. "Odpowiedzialni za te działania zostaną zapamiętani jako ci, którzy stanęli po złej stronie historii" - napisała.

Dodała, że Unia wzywa do uwolnienia osób aresztowanych podczas protestów, a także do przywrócenia w kraju pełnego dostępu do internetu i poszanowania przez irańskie władze praw podstawowych. "Ulice Teheranu i miasta na całym świecie rozbrzmiewają odgłosami kroków irańskich kobiet i mężczyzn domagających się wolności. Wolności słowa, zgromadzeń, podróżowania, a przede wszystkim wolności życia. Europa w pełni ich popiera" - zapewniła polityczka.

Protesty w Iranie

Antyrządowe protesty w Iranie trwają od 28 grudnia. Rozpoczęły się od strajku związanego z gwałtownym spadkiem wartości krajowej waluty i trudną sytuacją ekonomiczną, ale szybko nabrały charakteru politycznego. Pojawiły się hasła wymierzone w rząd i władzę ajatollahów. W ciągu kilkunastu dni manifestacje objęły - według opozycyjnego portalu Iran International - powyżej 200 miast. W ich wyniku zginęło co najmniej 65 osób, ale dokładna liczba jest trudna do ustalenia ze względu na to, że władze odcięły dostęp do internetu.

To największa fala protestów przeciw irańskiej teokracji od 2022 roku, kiedy to kraj ogarnęły protesty i zamieszki po śmierci przetrzymywanej w areszcie za nieprawidłowe noszenie hidżabu 22-letniej Mahsy Amini, która zginęła z rąk policjantów. Według szacunków organizacji broniących prawa człowieka w brutalnie tłumionych wystąpieniach zginęło wówczas ponad 500 osób.

"Muszą zostać postawieni do pionu". Najwyższy przywódca Iranu o protestujących
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Muszą zostać postawieni do pionu". Najwyższy przywódca Iranu o protestujących

Wśród haseł skandowanych przez irańskich demonstrantów pojawiają się okrzyki: "Niech żyje szach!". W sobotę na fasadzie londyńskiej ambasady Iranu flaga Republiki Islamskiej została na chwilę zastąpiona przez flagę obalonej w 1979 roku monarchii, gdy jeden z manifestujących wspiął się na balkon budynku położonego koło Hyde Parku.

Protestujący uznani za "wrogów Boga"

Najwyższy duchowo-polityczny przywódca Iranu, ajatollah Ali Chamenei zasygnalizował, że Teheran zamierza nasilić represje wobec protestujących i postawił Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej w stan wyższej gotowości niż podczas wojny z Izraelem w zeszłym roku.

Irański prokurator generalny Mohammad Mowahedi-Azad, cytowany przez Associated Press, zapowiedział w sobotę, że wszyscy, którzy biorą udział w protestach, zostaną uznani za "wrogów Boga", co będzie skutkować karą śmierci.

Strażnicy Rewolucji oznajmili tymczasem, że zachowanie osiągnięć rewolucji islamskiej z 1979 roku oraz zapewnienie bezpieczeństwa są "czerwonymi liniami", a kontynuacja obecnej sytuacji jest nie do zaakceptowania. Irańskie siły zbrojne zapowiedziały, że będą "chronić i zabezpieczać interesy narodowe, strategiczną infrastrukturę kraju oraz mienie publiczne".

OGLĄDAJ: "Mówi się, że kolejna może być Kuba". Co dalej planuje "policjant" zachodniej półkuli?
pc

"Mówi się, że kolejna może być Kuba". Co dalej planuje "policjant" zachodniej półkuli?

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kkop/kg

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: MAHSA/MEI/SIPA/SIPA/East News

Udostępnij:
TAGI:
USADonald TrumpIranMarco RubioprotestUnia EuropejskaUrsula von der LeyenKomisja Europejska
Czytaj także:
usa syria
USA zaatakowały w Syrii. Celem bojownicy ISIS
Świat
shutterstock_2698753967
Akcja ratunkowa w Norwegii. Szukają nastolatków z Polski
Świat
imageTitle
Zidane nie dał rady. Znamy komplet półfinalistów Pucharu Narodów Afryki
EUROSPORT
imageTitle
O której godzinie grają Świątek i Hurkacz w finale United Cup 2026?
EUROSPORT
10 1925 fpf cl-0005
"Bez kitu". Rzecznik prezydenta odpowiada wiceministrowi
Polska
Śnieg, noc
Tu nocą we znaki dadzą się zimowe zagrożenia
METEO
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
Rozmowy o końcu świata
Na autostradzie w pobliżu Pragi przewrócił się samochód ciężarowy
Atak zimy u naszych sąsiadów. Karambol na autostradzie
METEO
Stefan Krajewski
Atak na dom ministra. Politycy apelują
Polska
imageTitle
Koncert Polaków. Kowalski i Szubarczyk awansowali do Welsh Open
EUROSPORT
imageTitle
Co to był za skok. Nowy rekord Wielkiej Krokwi wisiał w powietrzu
EUROSPORT
imageTitle
Trener Polaków dumny ze skoczków. "To nie moje podium"
EUROSPORT
TRUMP
Rubio podsunął notatkę, Trump ją odczytał. Niezręczna sytuacja w Białym Domu
Świat
Karol Nawrocki i Donald Tusk
"Udało się uzyskać dobry numer". Kontakt premiera z prezydentem "tuż przed sylwestrem"
Polska
Monitor suszy w Stanach Zjednoczonych
Takiej sytuacji w Kalifornii nie było od 25 lat
METEO
Polska 2050 - Pełczyńska-Nałęcz i Hennig-Kloska
Petru zdradził, kogo poprze. Mucha chce najpierw porozmawiać
Polska
8 min
pc
Nauczycielka: nie zamierzam się poddać, walczę o moje dobre imię
Fakty+
Śnieg, noc
Noc przyniesie silny mróz i sporo śniegu
METEO
46 min
Ten krzyż policjanci zabezpieczyli w sprawie
Wyrzuciła "zabawkowy" krzyż do kosza. "Ta kobieta zachowała się niezwykle racjonalnie"
Dwie strony
imageTitle
Radość Tomasiaka i Kubackiego. "Lepiej się tego wymarzyć nie dało"
EUROSPORT
imageTitle
Prevc niegościnna. Jubileuszowy triumf
EUROSPORT
Zachód słońca w Gazie
Stała na scenie w Paryżu, ludzie bili brawo. A ona czuła wstyd
Monika Winiarska
Prezydent na patriotycznej pielgrzymce kibiców
Nawrocki o tych, którzy chcą "rozliczać środowiska kibiców"
Polska
Kacper Tomasiak i Dawid Kubacki na podium w Zakopanem
Duet na medal. Polacy na podium w Zakopanem
EUROSPORT
Walki w Aleppo w Syrii. Ludzie opuszczają domy
Setki bojowników przeciwko syryjskim siłom. Mieszkańcy porzucają domy, szukają schronienia
Świat
imageTitle
Kubacki i Tomasiak uradowali kibiców w Zakopanem
EUROSPORT
Śnieg, zima, ślisko, oblodzenie, opady marznące, Podkarpacie
Czołowe zderzenie na drodze. Kobieta w ciąży trafiła do szpitala
Szczecin
imageTitle
Stoch komentuje decyzję Maciusiaka. "Boli, ale akceptuję"
EUROSPORT
Śnieg, śnieżyce
Zima nie ustępuje. Miejscami może spaść nawet 50 cm śniegu
METEO
pap_20231214_107
Zobaczyły w sieci zdjęcie zakrwawionej sąsiadki. Kobieta nie żyła, jej syn z zarzutem
Białystok

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica