"Irańscy Patrioci, PROTESTUJCIE DALEJ - PRZEJMIJCIE SWOJE INSTYTUCJE!!! Zapamiętajcie nazwiska zabójców i oprawców. Zapłacą wysoką cenę. Odwołałem wszystkie spotkania z irańskimi urzędnikami, dopóki bezsensowne zabijanie demonstrantów się nie skończy. POMOC JEST W DRODZE" - napisał Donald Trump na swojej platformie Truth Social.

"MIGA!" - dodał amerykański prezydent. Najprawdopodobniej znaczy to "Make Iran Great Again" - "Uczynić Iran znów wielkim". To nawiązanie do hasła Trumpa - "Make America Great Again" ("MAGA").

Masowe demonstracje w Iranie

Protesty Irańczyków rozpoczęły się pod koniec grudnia ubiegłego roku i są związane z trudną sytuacją gospodarczą w kraju. Demonstrujący podnoszą hasła wymierzone w rząd i władzę ajatollahów. Władze odpowiedziały blokadą internetu, represjami i masowymi aresztowaniami. Według relacji zagranicznych mediów irańskie służby strzelają do protestujących.

W niedzielę Teheran oskarżył USA i Izrael o podburzanie protestujących. Donald Trump w ostatnich dniach zagroził Iranowi, że użycie siły wobec protestujących spotka się z reakcja USA. Według dziennika "The New York Times" amerykański przywódca został poinformowany o możliwych scenariuszach ataku na Iran. Przedstawiciele Teheranu zapowiedzieli, że ingerencja USA spotka się ze zbrojnym odwetem na amerykańskie bazy wojskowe w rejonie Bliskiego Wschodu.

Protesty w Iranie

Dotychczas w protestach życie straciło około dwa tysiące osób, w tym zarówno demonstrujący, jak i funkcjonariusze służb bezpieczeństwa - poinformowała we wtorek agencja prasowa Reuters, cytując irańskiego urzędnika.

