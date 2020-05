Setki protestujących w Hongkongu. Policja użyła gazu łzawiącego

Policjanci wystrzelili wiele granatów z gazem łzawiącym, by rozpędzić antyrządową manifestację w dzielnicy handlowej Causeway Bay na wyspie Hongkong. Zatrzymano co najmniej jedną osobę podejrzewaną o organizację nielegalnego zgromadzenia – przekazała publiczna stacja RTHK.

Protesty w Hongkongu

Co najmniej trzy małe demonstracje odbyły się natomiast przed siedzibą biura łącznikowego rządu centralnego Chińskiej Republiki Ludowej w Hongkongu. W żadnej z nich nie brało udziału więcej niż osiem osób, by nie łamać ograniczeń związanych z pandemią COVID-19. Działacze demokratyczni zarzucali Pekinowi, że przy pomocy planowanych przepisów chce uciszyć głosy sprzeciwu.

Reuters zauważa, że do manifestacji doszło w sytuacji, gdy władze Hongkongu starają się uspokoić opinię publiczną i inwestorów zagranicznych w sprawie tych przepisów, które krytykowane są przez inne państwa, międzynarodowe organizacje praw człowieka i niektóre lobby biznesowe.

Chiński parlament ma wprowadzić nowe przepisy dotyczące Hongkongu

Szef chińskiej dyplomacji Wang Yi powiedział w niedzielę na konferencji prasowej w Pekinie, że reforma jest konieczna, by chronić bezpieczeństwo narodowe w Hongkongu, gdzie przez całą drugą połowę 2019 roku masowe antyrządowe demonstracje regularnie przeradzały się w starcia z policją.

- Konieczne jest stworzenie i poprawa systemu prawnego i mechanizmu egzekwowania dla specjalnego regionu administracyjnego Hongkongu, by chronić bezpieczeństwo narodowe - oświadczył Wang. Zapewnił, że rozważane obecnie przepisy dotyczą wąskiego zakresu działań i nie wpłyną na prawa i swobody Hongkongu ani interesy zagranicznych firm.

"Koniec Hongkongu"

"To wszechstronny atak na autonomię, praworządność i podstawowe wolności miasta. Integralność jednego kraju, dwóch systemów wisi na włosku" - napisano w oświadczeniu, przygotowanym przez ostatniego brytyjskiego gubernatora Hongkongu Christophera Pattena i byłego szefa brytyjskiej dyplomacji Malcolma Rifkinda.

Zdaniem części komentatorów jeśli Pekin zdecyduje się na narzucenie Hongkongowi tych przepisów, może to być najpoważniejszy krok w kierunku ograniczenia autonomii tego regionu od jego przyłączenia do Chińskiej Republiki Ludowej w 1997 roku. Wśród przedstawicieli hongkońskiej opozycji pojawiają się opinie, że oznacza to praktyczny "koniec Hongkongu" i zasady "jednego kraju, dwóch systemów".