Nie chcą "socjalistycznego systemu prawnego Chin kontynentalnych". Gaz pieprzowy na ulicach Hongkongu

Antyrządowe protesty w Hongkongu odżyły po ogłoszeniu przez Pekin planu wprowadzenia w regionie przepisów, zakazujących działalności wywrotowej. Według opozycji dodatkowo ograniczą one autonomię Hongkongu i mogą być wykorzystywane do uciszania krytyków komunistycznych władz ChRL. Na środę zaplanowano w hongkońskim parlamencie drugie czytanie projektu ustawy o ochronie hymnu państwowego. Za jego znieważenie przewidziano kary więzienia do trzech lat lub grzywny do 50 tysięcy dolarów hongkońskich (26 tys. zł).