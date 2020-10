"Funkcjonariusz chwycił chłopaka i zrzucił go z mostu". Nagranie z protestów oburzyło Chilijczyków

Do zdarzenia doszło podczas piątkowej demonstracji przeciwko prezydentowi Sebastianowi Pinerze, społecznym nierównościom oraz brutalności policji. Ludzie zebrali się na placu Italia w centrum Santiago. Karabinierzy użyli wobec około 100 manifestantów gazu łzawiącego oraz armatek wodnych. W trakcie starć z policją na pobliskim moście 16-letni uczestnik demonstracji spadł do rzeki Mapocho. Nim na miejsce przyjechała ekipa ratunkowa, na pomoc rzucili się uczestnicy manifestacji. Chłopak trafił do szpitala. Jak donosi brytyjski dziennik "Guardian", jego stan jest stabilny.

"Funkcjonariusz chwycił chłopaka i zrzucił go z mostu"

- Kiedy inni demonstranci zaczęli uciekać zobaczyliśmy, jak funkcjonariusz chwycił chłopaka i zrzucił go z mostu - relacjonował świadek zdarzenia, cytowany przez "Guardiana". - Udało nam się sprowadzić dwie osoby z naszej grupy, by mu pomóc. Po ustabilizowaniu jego stanu strażacy zdołali wyciągnąć go z rzeki i zabrać do szpitala - dodał mężczyzna.