Protest i wiec przed siedzibą parlamentu. "Dość kradzieży, kłamstw i braku nadrzędności prawa"

Znani muzycy zgromadzeni we wtorek wieczorem przed siedzibą parlamentu śpiewali, czytali wiersze, a mówcy wzywali do odejścia polityków. - Wszyscy mają dość kradzieży, kłamstw i braku nadrzędności prawa - mówił jeden z organizatorów adwokat Nikołaj Chadżigenow, wzywając do masowego udziału w imprezie.