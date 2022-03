Protesty w Afganistanie. Wzywają talibów do otwarcia szkół dla dziewcząt

Kilkadziesiąt osób, w większości kobiet, zgromadziło się w sobotę w pobliżu afgańskiego ministerstwa edukacji, wzywając do ponownego otwarcia szkół średnich dla dziewcząt. Talibowie wcześniej rozbijali wszelkie demonstracje i przeprowadzali aresztowania zaangażowanych w nie osób, ale tym razem władze zezwoliły na kontynuowanie protestu.

Jedna z protestujących nauczycielek powiedziała dziennikarzom BBC, że jest "gotowa umrzeć, walcząc o wolność i dziewczyny, które chcą iść do szkoły". - Jesteśmy tu po to, żeby nasze córki miały prawo do edukacji. Bez tego prawa równie dobrze możemy już umrzeć - dodała.