"Do Mińska ściągają wojsko. Dużo wojska". Po protestach w białoruskich szpitalach jest ponad 200 rannych

"Do Mińska ściągają wojsko. Dużo wojska. Kierowcy trąbią na znak protestu" - napisał na Twitterze dziennikarz Andrzej Poczobut, działacz mniejszości Polskiej na Białorusi. W programie "Tak jest" dodał, że spodziewa się, iż na Białorusi dziś "w jakieś formie protesty się odbędą". Media przekazują, że w stolicy kraju pojawiły się maszyny do burzenia barykad. Po protestach po niedzielnych wyborach prezydenckich w białoruskich szpitalach przebywa ponad 200 osób - podało tamtejsze ministerstwo zdrowia.

Od niedzieli na Białorusi trwają protesty i starcia z siłami bezpieczeństwa. Rozpoczęły się one po niedzielnych wyborach prezydenckich, w których - według wstępnych oficjalnych wyników - wygrał dotychczasowy prezydent Alaksandr Łukaszenka. Jak podała Centralna Komisja Wyborcza (CKW), dostał on 80,08 proc. głosów, a jego rywalka Swiatłana Cichanouska - 10,09 proc. głosów.

By rozproszyć manifestacje w Mińsku, siły bezpieczeństwa użyły gazu łzawiącego, gumowych kul, granatów hukowych i pałek. Według białoruskiego MSW, "w Mińsku i Nowopołocku funkcjonariusze organów spraw wewnętrznych i wojskowi wojsk wewnętrznych byli zmuszeni do aktywnego zastosowania specjalnych środków w celu przerwania nielegalnych działań".

"Do Mińska ściągają wojsko. Dużo wojska"

Jak przekazał na Twitterze dziennikarz Andrzej Poczobut, działacz mniejszości polskiej na Białorusi, we wtorek do stolicy kraju ściągane jest wojsko. "Do Mińska ściągają wojsko. Dużo wojska. Kierowcy trąbią na znak protestu" - napisał w mediach społecznościowych.