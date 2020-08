"Łukaszenka w żaden sposób nie może pozostać u władzy". Kolejne zatrzymania i apel o kontynuację protestów

W Mińsku doszło do starcia pomiędzy demonstrującymi i milicją, zatrzymano około 30 osób - twierdzą media. Kilka osób zostało zatrzymanych przed aresztem w Grodnie, gdzie odbywały się rozprawy osób zatrzymanych podczas protestów po wyborach prezydenckich na Białorusi. Popularny bloger Nexta opublikował wezwanie do udziału w demonstracjach.

W Mińsku w poniedziałek wieczorem milicja zatrzymuje ludzi w rejonie hotelu Jubilejnaja. Doszło tam do starcia pomiędzy demonstrującymi i milicją - podało niezależne Radio Swaboda. Rosyjska agencja TASS oszacowała liczbę zatrzymanych na około 30. Milicjanci wyciągają ludzi z tłumu i biją ich - poinformowała agencja Reutera, oceniając liczbę zatrzymanych na ponad 30.

Starcie w pobliżu hotelu Jubilejnaja

Oklaskami witano wychodzących z aresztu

Radio Swaboda poinformowało, że w Grodnie zatrzymano kilka osób, które przyszły przed areszt, gdzie odbywają się rozprawy uczestników wieczornych i nocnych demonstracji. Są oni skazywani na grzywny od 270 do 540 rubli białoruskich (410-820 zł). Według relacji osób, które wyszły z sali rozpraw, niektórzy zostali aresztowani na 7-15 dni.

"Dyktator wypowiedział wojnę". Wezwanie do udziału w proteście

Na kanale białoruskiego blogera o pseudonimie Nexta w serwisie Telegram zamieszczono wezwanie do udziału w akcjach protestu na Białorusi o godzinie 19 w poniedziałek (18 w Polsce). "Dyktator wypowiedział wojnę" - tak zatytułował swój wpis Nexta.

Wskazówki dotyczące przygotowania się do udziału w manifestacjach

We wpisie przedstawiono wskazówki dotyczące przygotowania się do udziału w manifestacjach. Zaapelowano o zakup kasków, okularów ochronnych, masek lub masek przeciwgazowych, ochraniaczy na nogi i ręce. Wezwano też do zaopatrzenia się w apteczkę z bandażami i środkami przeciwbólowymi.