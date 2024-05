Według ustaleń Associated Press zatrzymano co najmniej dwa tysiące propalestyńskich demonstrantów na 32 uczelniach w Stanach Zjednoczonych. Agencja podaje, że wśród zatrzymanych są studenci, pracownicy naukowi i osoby niezwiązane z uniwersytetami.

Liczą na areszt

Nie ma łatwych rozwiązań, ale należy wziąć pod uwagę, że "istotą obywatelskiego nieposłuszeństwa jest czasem dać się aresztować, w nadziei na to, że nierozsądne użycie siły przyciągnie uwagę do sprawy i pozwoli pozyskać współczucie" - ocenia tygodnik.

Administracje uniwersytetów nie zwracają uwagi na fakt, że wykorzystanie policji przeciw demonstrantom "tylko bardziej mobilizuje studentów". - Te nierozważne wysiłki, to dolanie oliwy do ognia, które prowadzi do dalszej eskalacji protestów, ponieważ przyciąga do nich uwagę - podkreśla King. - A ta uwaga to paliwo aktywistów - dodaje.