"Ludzie w czerni z pałkami" wdarli się do mieszkania. Nagranie z interwencji funkcjonariuszy

"Czego chcecie?", "Proszę, nie", "Proszę, odejdźcie", "Błagam" - krzyczy kobieta do zamaskowanych, uzbrojonych w pałki funkcjonariuszy białoruskiego OMON-u. Agencja Reutera opublikowała amatorskie nagranie pokazujące przebieg interwencji milicjantów w prywatnym mieszkaniu w Mińsku. Funkcjonariusze wdarli się tam, ścigając uczestników demonstracji przeciwko reżimowi Alaksandra Łukaszenki.

Nagranie przedstawia część interwencji funkcjonariuszy OMON-u w prywatnym mieszkaniu. Według relacji białoruskich niezależnych mediów schronili się w nim uczestnicy demonstracji, a milicjanci wtargnęli do mieszkania za nimi. "Czego chcecie?", "Proszę, nie", "Proszę, odejdźcie", "Błagam" - słychać głos kobiety krzyczącej do zamaskowanych, uzbrojonych w pałki funkcjonariuszy OMON. Milicjanci nie ustępują, jeden z nich wkracza do pomieszczenia, gdzie przebywa grupa aktywistów. Widać, jak wymierza uderzenie pałką, słychać krzyki kobiet i błagania "Proszę, nie".