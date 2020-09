"Reżim musi zapewnić jej bezpieczny powrót, zaprzestać brutalnego traktowania protestujących"

Berlin z kolei wezwał Łukaszenkę do wyjaśnienia, co stało się z Kalesnikawą po tym, gdy w poniedziałek rano została zatrzymana przez niezidentyfikowanych mężczyzn. "Jesteśmy bardzo zaniepokojeni jej losem. Domagamy się jasności co do miejsca jej pobytu i uwolnienia wszystkich więźniów politycznych na Białorusi" - oświadczył niemiecki minister spraw zagranicznych Heiko Maas na Twitterze.